Basket, play-in: la Bakery Piacenza affronta Senigallia in GARA 1 – LIVE

La Bakery Piacenza scende in campo per la prima gara della serie contro Senigallia: chi vince si guadagna l’accesso alla prossima Serie B nazionale.

Primo Quarto 19-19

Angelucci colpisce da oltre l’arco, 5-2 in avvio. Ancora Angelucci, che di gran classe si appoggia al tabellone. Senigallia non sta a guardare, e mette la testa avanti con Santucci 11-10. Ancora Santucci! da tre punti, dopo il canestro di Passoni. Seconda tripla di fila del n.6 di Senigallia, che impatta a quota 17. Fallo in attacco di Cecchetti. Finisce il primo quarto: perfetta parità tra Bakery e Senigallia a quota 19.

Secondo Quarto 35-37

Bel canestro di Coltro in allontanamento, Piacenza avanti 23-21. Ancora Coltro, stavolta bravo ad assorbire il contatto ed appoggiare a canestro. Brutta palla persa di Piacenza, Senigallia ricuce lo strappo e si porta avanti con la tripla di Gnecchi. Partita molto combattuta fino a questo momento, entrambe le squadre si rispondono punto su punto. 30 pari con ancora 4 minuti alla fine del quarto. Il primo tempo finisce con il canestro di Musci: ospiti avanti a Piacenza 37-35.

Terzo Quarto 53-47

Parità immediatamente ristabilita grazie a Passoni. Errore di Giacomini, dall’altra parte non sbaglia Angelucci: sono 15 per il giocatore della Bakery. Ancora una tripla del n.6! La quarta della serata, 45-42. Mini vantaggio della Bakery, che allunga di 5: immediato timeout di Filippetti. Tripla di El Agbani! Prosegue il momento favorevole di Piacenza, ora avanti 53-45. Finisce anche il terzo quarto: 53 Bakery, 47 Senigallia.

Quarto Quarto