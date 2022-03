Serie B1 – Semaforo rosso per la Conad Alsenese: sorride la Fos Wimore Cvr (3-1)

Non c’è continuità in casa Conad-Alsenese, formazione piacentina di B1 femminile che nel turno precedente era tornata al successo superando 3-0 il fanalino di coda del girone D Certosa Volley. Sabato, infatti, la formazione allenata da Enrico Mazzola è stata sconfitta 3-1 a Rivalta (Reggio Emilia) dalla Fos Wimore Cvr, squadra al pari delle piacentine in lotta per la salvezza e all’andata battuta in tre set al palazzetto di Alseno.

Questa volta, la musica è stata diversa per le gialloblù piacentine, che dopo aver perso il primo set 25-21 erano riuscite a riaprire il discorso rimontando lo svantaggio di due lunghezze (24-22) nel secondo parziale, spuntandola ai vantaggi. La fiammella ospite, però, si era spenta nella terza frazione, vinta 25-18 dalle reggiane, con il match tornato poi nuovamente in equilibrio nella quarta frazione, dove Alseno però non è riuscito a trovare il guizzo per trascinare la Fos Wimore Cvr al tie break: 25-23 e 3-1.

Il passo falso nello scontro diretto senza conquistare punti ha riportato la Conad Alsenese nella zona rossa della classifica, venendo agganciata al quart’ultimo posto dal Volley Garlasco, vittorioso in rimonta contro la Tirabassi & Vezzali (3-2) e ora a quota 18 punti a braccetto con le piacentine.

Sabato alle 21 la Conad scenderà in campo tra le mura amiche al palazzetto di Alseno per sfidare la Csv-Ra.Ma. Ostiano.

FOS WIMORE CVR-CONAD ALSENESE 3-1

(25-21, 24-26, 25-18, 25-23)

FOS WIMORE CVR: Reverberi 10, Agostini 2, Spagnuolo 11, Rossi 20, Bigi 12, Macchetta 9, Musiari (L), Giacomel (L), Arduini 4. N.e.: Maggiali, Magnani, Cornacchione, Santini. All.: Melioli

CONAD ALSENESE: Cornelli 13, Diomede 6, Gobbi 4, Tosi 9, Guccione 6, Romanin 4, Toffanin (L), Sesenna 4, Lago 3, Fava E., Poggi. All.: Mazzola

ARBITRI: Erman e Lambertini

Risultati

Certosa Volley-Esperia Cremona 0-3

Fos Wimore Cvr-Conad Alsenese 3-1

Elettromeccanica Angelini Cesena-Emilbronzo 2000 Montale 3-2

Csi Clai Imola-Fumara MioVolley Gossolengo 3-0

Csv-Ra.Ma. Ostiano-Bleuline Forlì 3-0

Volley 2001 Garlasco-Tirabassi & Vezzali 3-2

Classifica

Emilbronzo 2000 Montale 40, Esperia Cremona 35, Bleuline Forlì 29, Csi Clai Imola 28, Csv-Ra. Ma. Ostiano, Elettromeccanica Angelini Cesena 25, Tirabassi & Vezzali 23, Volley 2001 Garlasco, Conad Alsenese 18, Fos Wimore Cvr 15, Fumara MioVolley Gossolengo 12, Certosa Volley 2. (Cremona, Forlì, Imola, Ostiano, Cesena, Certosa una partita in meno, Tirabassi &Vezzali, Fos Wimore Cvr, Fumara MioVolley due partite in meno).