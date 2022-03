Serie C – Giana Erminio-Piacenza calcio, l’informativa sui biglietti

La società GIANA ERMINIO comunica che dalle ore 12:00 di martedì 01 marzo 2022 sarà attiva la prevendita dei biglietti per la gara Giana Erminio – Piacenza calcio in programma domenica 06 febbraio 2022 alle ore 14:30 presso lo stadio “Città di Gorgonzola” di Gorgonzola, valevole per la 11^ giornata di ritorno del campionato Serie C 2021/2022.

Modalità d’acquisto

–Online sul sito sino alle ore 14:30 di domenica 06 marzo 2022 per il settore

tribuna Sud e sino alle ore 19:00 di sabato 05 marzo 2022 per il settore ospiti;

–Presso i punti vendita GOLBET – Via Alessandria, 33 Piacenza: sino alle ore 14:30 di domenica 06 marzo 2022 per il settore tribuna Sud e sino alle ore 19:00 di sabato 05 marzo 2022 per il settore ospiti;

–TABACCHERIA CARMAGNOLA – Piazza Cavalli, 30 sino alle ore 19:00 di sabato 05 marzo 2022;

Prezzi per Giana Erminio-Piacenza calcio

Under 14 (14 anni da compiere) € 1,50 + diritti di prevendita;

Under 25 – Donne – Over 65 – € 7,00 + diritti di prevendita;

Intero € 12,50 + diritto di prevendita.

*GIANA ERMINIO PRECISA CHE IL GIORNO DELLA GARA LE BIGLIETTERIE RIMARRANNO RIGOROSAMENTE CHIUSE PER QUALSIASI TIPO DI SERVIZIO (Anche accrediti).

NORME DI ACCESSO ALLO STADIO, GREEN PASS E INDICAZIONI GENERALI

Si ricorda che la normativa vigente impone l’obbligo di esibire la certificazione “Green Pass Rafforzato”.

Gli spettatori dovranno inoltre indossare la mascherina FFP2 (non saranno ammesse mascherine in tessuto e/o chirurgiche) per tutta la durata dell’evento e potranno occupare esclusivamente il posto a loro assegnato.