Piacenza, Scazzola: ”Abbiamo fatto la partita perfetta” -AUDIO

E’ un vera e propria impresa quella che il Piacenza Calcio ha compiuto al ”Garilli”. I padroni di casa giocano la partita perfetta contro la capolista e imbattuta fino a quel momento Sudtirol e si impongono per 1-0 con gol di Rabbi al 32’.

Ad analizzare questo successo e il morale della squadra biancorossa è mister Cristiano Scazzola. Ecco le sue parole:

Il Sudtirol era un avversario di grande spessore, ma la vittoria è arrivata grazie alla prestazione e non alla fortuna. L’umore è alto, ma quando si vince sicuramente si incrementa.

Forse in qualche partita avremmo meritato un qualcosa in più. È un campionato difficile e ogni partita può riservare delle sorprese.

Al momento siamo ai play-off, ma non ci accontentiamo ovviamente guardandoci anche alle spalle.