Il 5 dicembre “Pienissimo” arriva a Piacenza: un evento gratuito per la formazione dei ristoratori

Secondo l’ultimo Rapporto FIPE, la Federazione pubblici esercizi aderente a Confcommercio, nel 2022 sono state 20.139 le imprese della ristorazione che hanno chiuso i battenti, mentre le nuove aperture sono state 9.526, lasciando un ammanco di oltre 10.600 unità.

Per combattere la crisi che ancora oggi affligge il settore, martedì 5 dicembre arriva a Piacenza il “Pienissimo Tour”, l’evento itinerante gratuito per la formazione degli imprenditori della ristorazione, ideato da Giuliano Lanzetti, fondatore di Pienissimo.

L’appuntamento è dalle 14:30, presso la sede di Confcommercio, in Strada Bobbiese, 2, a Piacenza, e vedrà la partecipazione di Giuliano Lanzetti, che, oltre ad essere CEO e fondatore di Pienissimo, è anche titolare del Bounty di Rimini, e autore del libro “Pienissimo: Come riempire il tuo locale senza rimanerne schiavo”, che ha già venduto oltre 30 mila copie.

Pienissimo è un gruppo che si rivolge a ristoratori e gestori di locali che vogliono imparare ad applicare correttamente il marketing nei loro locali proponendo loro eventi gratuiti, corsi specifici e software rivoluzionari e innovativi. L’obiettivo è affiancare gli imprenditori, consentendo loro di crescere come professionisti, e di veder crescere anche il business rendendolo più efficiente e massimizzando le entrate. In questo modo, si evita che gli imprenditori siano costretti ad affidare la propria promozione a piattaforme esterne, che poi trattengono percentuali importanti dei guadagni.

“È arrivato il momento che gli imprenditori della ristorazione escano dalle loro cucine e inizino a confrontarsi con il marketing. Solo così potranno veder crescere la loro attività. – Commenta Giuliano Lanzetti – Basta riporre tutte le aspettative di promozione in piattaforme multinazionali che poi trattengono parte dei sudati guadagni. Gli imprenditori devono prendere confidenza con la cultura manageriale e gli strumenti di marketing, non c’è più spazio per l’improvvisazione. Sappiamo bene che la formazione specializzata ad alti livelli ha un costo importante, e non tutti possono sostenerlo. Per questo motivo, abbiamo ideato questo evento itinerante completamente gratuito. Ora non ci sono più scuse”.

Per partecipare all’evento è necessario registrarsi su https://www.pienissimo.com/tour-piacenza-2023/