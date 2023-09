Settimana Organistica Internazionale, 70esima edizione. Saltarelli: “Compleanno straordinario al via il 24 settembre” – AUDIO

Domenica 24 settembre ha inizio, come da tradizione, la Settimana Organistica Internazionale nella sua edizione straordinaria dei 70 ANNI (1953-2023) con importanti appuntamenti che ci accompagneranno per ogni fine settimana fino al giorno 5 novembre.

La rassegna, come al solito di grande interesse e valore artistico, ha quest’anno un significato particolare legato al 70° anno di proposte, un traguardo unico e straordinario che conferma il festival organistico quale rassegna più longeva dell’intero Paese.

E’ un compleanno straordinario – spiega a Radio Sound il maestro Claudio Santarelli – un unicum in Italia, il più festival organistico longevo d’Italia. In questo 2023 abbiamo puntato su 9 appuntamenti, in parte sono un po’ un revival dei grandi concertisti che hanno affollato la rassegna negli ultimi anni. Ci saranno però anche delle novità e delle prime assolute.

Settimana Organistica Internazionale, la 70esima edizione – AUDIO intervista

Tanti gli appuntamento che renderanno vivo questo 70° anno e si snoderanno in 9 appuntamenti che vedranno esibirsi il fior fiore del concertismo per organo con programmi sempre accattivanti e nuovi. Anche quest’anno gli ospiti della rassegna di quest’anno si cimenteranno di volta in volta con le particolari sonorità di 4 organi piacentini.

La manifestazione, che contiene anche la 26^ Rassegna Contemporanea “Giuseppe Zanaboni”, è realizzata sotto l’alto patronato dell’UNESCO e della Commissione Europea che ne ha riconosciuto, come da anni accade, l’alto valore culturale ed artistico, nonché il respiro europeo.

Maggiori dettagli sui singoli eventi del Festival possono essere trovati sul sito www.gruppociampi.com cliccando “Settimana Organistica Internazionale-progetti speciali”. Ogni concerto è ad ingresso libero e gratuito.

La presentazione dell’evento è avvenuta in Municipio. Nella foto, accanto alla sindaca Katia Tarasconi e all’assessore alla Cultura Christian Fiazza, sono intervenuti il Maestro Claudio Saltarelli, presidente e direttore artistico del Gruppo Strumentale Ciampi, il consigliere decano Salvatore Dattilo, Alberto Squeri, consigliere del Gruppo Ciampi, per Steriltom, Lavinia Curtoni responsabile dell’Ufficio Relazioni esterne della Banca di Piacenza e Robert Gionelli, consigliere d’amministrazione della Fondazione di Piacenza e Vigevano.

Settimana Organistica Internazionale, la 70esima edizione: programma