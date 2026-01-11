Debora Waldman dirige la Filarmonica di Modena al teatro Municipale di Piacenza il 16 gennaio

Sarà Debora Waldman a dirigere la Filarmonica di Modena, venerdì 16 gennaio alle 20.30 al Teatro Municipale di Piacenza per la Stagione Concertistica,in luogo di Anna Rakitina precedentemente annunciata e che ha dovuto rinunciare al concerto per infortunio.
Il programma del concerto resta invariato, con due capisaldi del repertorio romantico: la Sinfonia “Pastorale” di Ludwig van Beethoven e la Sinfonia n. 6 “Patetica” di Petr Il’ic Cajkovskij.
Debora Waldman al teatro Municipale di Piacenza
Direttrice d’orchestra tra le più apprezzate della sua generazione, formatasi a Parigi, Debora Waldman è dal 2020 alla guida dell’Orchestre national Avignon-Provence, diventando la prima donna alla direzione stabile di un’orchestra nazionale francese, ruolo confermato fino al 2026.
Nata in Brasile e cresciuta tra Israele e Argentina, Debora Waldman scopre giovanissima la musica e, a soli 17 anni, dirige il suo primo concerto. Si perfeziona nella direzione d’orchestra a Parigi al Conservatoire National Supérieur de Musique. Tra il 2006 e il 2009 è assistente di Kurt Masur all’Orchestre National de France.
Riconosciuta come talento emergente – nominata “Talent Conductor” dall’ADAMI nel 2008 e insignita del premio della Fondazione Simone e Cino del Duca nel 2011 – inizia a dirigere orchestre di primo piano in Francia e all’estero. Oltre che direttrice musicale dell’Orchestre national Avignon-Provence, dal 2022 è anche direttrice associata dell’Opéra de Dijon, consolidando la sua presenza sulla scena lirica francese. Il suo catalogo di collaborazioni comprende importanti compagini, tra cui la Philharmonique de Monte-Carlo, l’Orchestre Philharmonique de Strasbourg, l’Orchestre National de Lyon, l’Orchestre National de France, l’Orchestre Philharmonie de Radio France, la Hamburg Symphony Orchestra e la Johannesburg Philharmonic. Parallelamente, Waldman porta avanti un forte impegno educativo, partecipando sin dalla fondazione al progetto Démos della Philharmonie de Paris e valorizzando il ruolo sociale della musica. La sua registrazione con l’Orchestre National d’Avignon Provence Charlotte Sohy, compositrice de la Belle Epoque ha ricevuto numerosi premi nazionali e internazionali, tra cui Diapason Découverte, Diamant Opéra Magazine, 5 étoiles Classica, Nomination ai Premi Internazionali Classique.
Informazioni
I biglietti per il concerto sono disponibili online sul sito teatripiacenza.it e alla Biglietteria del Teatro Municipale.
Il concerto rientra nel cartellone di eventi in promozione speciale per gli studenti universitari, in accordo con l’Assessorato alle Politiche Giovanili, Università e Ricerca del Comune di Piacenza. Per gli universitari è possibile richiedere un biglietto ridotto a € 10 alla Biglietteria del Teatro.