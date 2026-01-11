Debora Waldman dirige la Filarmonica di Modena al teatro Municipale di Piacenza il 16 gennaio

Sarà Debora Waldman a dirigere la Filarmonica di Modena, venerdì 16 gennaio alle 20.30 al Teatro Municipale di Piacenza per la Stagione Concertistica,in luogo di Anna Rakitina precedentemente annunciata e che ha dovuto rinunciare al concerto per infortunio.

Il programma del concerto resta invariato, con due capisaldi del repertorio romantico: la Sinfonia “Pastorale” di Ludwig van Beethoven e la Sinfonia n. 6 “Patetica” di Petr Il’ic Cajkovskij.

Debora Waldman al teatro Municipale di Piacenza

Direttrice d’orchestra tra le più apprezzate della sua generazione, formatasi a Parigi, Debora Waldman è dal 2020 alla guida dell’Orchestre national Avignon-Provence, diventando la prima donna alla direzione stabile di un’orchestra nazionale francese, ruolo confermato fino al 2026.

Nata in Brasile e cresciuta tra Israele e Argentina, Debora Waldman scopre giovanissima la musica e, a soli 17 anni, dirige il suo primo concerto. Si perfeziona nella direzione d’orchestra a Parigi al Conservatoire National Supérieur de Musique. Tra il 2006 e il 2009 è assistente di Kurt Masur all’Orchestre National de France.

Riconosciuta come talento emergente – nominata “Talent Conductor” dall’ADAMI nel 2008 e insignita del premio della Fondazione Simone e Cino del Duca nel 2011 – inizia a dirigere orchestre di primo piano in Francia e all’estero. Oltre che direttrice musicale dell’Orchestre national Avignon-Provence, dal 2022 è anche direttrice associata dell’Opéra de Dijon, consolidando la sua presenza sulla scena lirica francese. Il suo catalogo di collaborazioni comprende importanti compagini, tra cui la Philharmonique de Monte-Carlo, l’Orchestre Philharmonique de Strasbourg, l’Orchestre National de Lyon, l’Orchestre National de France, l’Orchestre Philharmonie de Radio France, la Hamburg Symphony Orchestra e la Johannesburg Philharmonic. Parallelamente, Waldman porta avanti un forte impegno educativo, partecipando sin dalla fondazione al progetto Démos della Philharmonie de Paris e valorizzando il ruolo sociale della musica. La sua registrazione con l’Orchestre National d’Avignon Provence Charlotte Sohy, compositrice de la Belle Epoque ha ricevuto numerosi premi nazionali e internazionali, tra cui Diapason Découverte, Diamant Opéra Magazine, 5 étoiles Classica, Nomination ai Premi Internazionali Classique.

Informazioni

I biglietti per il concerto sono disponibili online sul sito teatripiacenza.it e alla Biglietteria del Teatro Municipale.

Il concerto rientra nel cartellone di eventi in promozione speciale per gli studenti universitari, in accordo con l’Assessorato alle Politiche Giovanili, Università e Ricerca del Comune di Piacenza. Per gli universitari è possibile richiedere un biglietto ridotto a € 10 alla Biglietteria del Teatro.

Iscriviti per rimanere aggiornato! Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati. Nome Cognome Email Numero WhatsApp Professione Che lavoro fai? Non specificato Dipendente Disoccupato Imprenditore Libero professionista Pensionato Studente Fascia di età Seleziona la tua fascia di età Non specificato 0-15 16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 65+ Interesse principale Riceverai notizie più utili Tutto Cronaca Piacenza calcio Sport Politica Attualità Eventi Economia Musica Procedendo accetti la privacy policy