Si aggirano tra le auto nel parcheggio del centro commerciale, cinque rom bloccati dalla polizia

Si aggiravano tra le vetture in sosta con fare sospetto, bloccati e poi allontanati dalla polizia. I fatti sono accaduti questa mattina nel parcheggio del supermercato Galassia. Nell’ambito dei servizi disposti dal Questore di Piacenza per prevenire e reprimere i reati contro il patrimonio, la Squadra Mobile ha intercettato una macchina sospetta che si aggirava nei parcheggi del supermercato Galassia.

In particolare, gli occupanti, una volta scesi dal mezzo, avevano iniziato ad aggirarsi tra i veicoli parcheggiati mentre il guidatore, al volante dell’auto, procedeva a passo d’uomo di fatto accompagnando gli altri.

Dopo un breve pedinamento, i poliziotti hanno fermato il veicolo in una via limitrofa al centro commerciale. All’interno vi erano cinque soggetti di etnia rom, di cui tre minorenni, tutti con precedenti per reati contro il patrimonio. Soggetti di età compresa tra i 42 e i 15 anni. Perquisiti ed accompagnati in Questura, i maggiorenni sono stati colpiti dalla misura di prevenzione del foglio di via obbligatorio per quattro anni da Piacenza.

Sono in atto accertamenti da parte della Squadra Mobile tese a verificare l’eventuale coinvolgimento in altri simili episodi. Il gruppo risulta dimorare nella zona dell’ Oltrepo’ Pavese, composto da familiari.

“È risultato evidentemente che non erano nei pressi del centro commerciale per fare acquisti”, spiegano dalla Questura di Piacenza.