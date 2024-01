Codognotto di Pontenure, Si Cobas: “Ottenuto sostanzioso aumento per i lavoratori”

Nella giornata di martedì 23 gennaio è stato siglato l’accordo sindacale di secondo livello fra S.I.Cobas e DRT, operatore che fornisce la manodopera nel magazzino “Codognotto” di Pontenure.

Il sito è uno dei principali impianti logistici del colosso multinazionale, recentemente salito agli onori delle cronache per i rumors che lo vedrebbero in prima fila nel progetto di “nuova via della seta”, fondamentale asset di sviluppo commerciale per i prossimi decenni.

La nota dei SI Cobas

I lavoratori della DRT si sono rivolti al S.I.Cobas in dicembre, ottenendo da subito una manciata di stabilizzazioni e trasformazioni da part-time a full-time.

Ma il grosso della partita si è giocato in questo gennaio, ed ha condotto alla stipula dell’accordo che istituisce un premio di risultato per il 2024 dell’importo di mille e duecento euro per ciascun lavoratore. Non solo: è stato anche rialzato il valore del ticket-mensa giornaliero dal valore di 5,29 euro al valore di 7 euro.

In totale, sono 1.760 euro in più per tutti i lavoratori del sito, che beneficeranno quindi di una sorta di “quindicesima mensilità” volta a contrastare l’incedere del caro vita.

E’ l’ennesima dimostrazione che, mentre il mercato del lavoro italiano vede un generale crollo del potere d’acquisto dei salari, sul territorio piacentino l’azione di resistenza messa in campo dal S.I.Cobas riesce ad invertire il trend e ottenere risultati in decisa contro tendenza.

Lo sbarco in questo impianto, il numero 77 per il S.I.Cobas Piacenza nella nostra provincia, è un buon segnale d’auspicio per il 2024 e la base sulla quale rilanciare le lotte migliorative, ricordando a tutti i lavoratori piacentini che è stato indetto dal nostro sindacato un giorno di sciopero per venerdì 23 febbraio volto a reclamare il rialzo dei salari e lo stop alle politiche economiche di guerra, anche in relazione al precipitare della situazione geopolitica internazionale le cui conseguenze sono pagate unicamente dalla classe operaia.