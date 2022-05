“Sì, Danzare!”, al Teatro President il 27 maggio

“Sì, Danzare!”: venerdì 27 Maggio alle ore 21.00 appuntamento con la danza al Teatro President.

In scena le allieve della scuola Alive Dance Studio diretta da Elena Baderna e Antonio Taglia. Le belle coreografie di danza classica, moderna, contemporanea e balli caraibici sono state create e curate in ogni dettaglio dall’esperto e qualificatissimo staff docente composto da Elena Baderna, Danila Corgnati, Jennifer Delfanti e Gaia Spingardi.

Tra le esibizioni in programma, anche “Bella tarantella” e “Welcome on board” che hanno ottenuto rispettivamente il premio 2° classificato e 3° classificato al concorso nazionale di danza “Promenade” ad Acqui Terme.

Tra le numerose e varie coreografie che saranno presentate dalla “voce narrante” dell’attrice teatrale Miriam Stefanoni, sarà proposto anche un breve estratto dal brano dei Gotan Project “Vuelvo al sur”, danzato da alcune allieve dei corsi Sensual Dance Fit, percorso tutto al femminile ideato da Carolyn Smith, famosa giudice di Ballando con le stelle, ed insegnato in esclusiva a Piacenza da Alive Dance Studio.

Prevendita presso il City Bar di Via Manfredi 33 – da Lunedì a Sabato dalle ore 7 alle 19. Per info e prenotazioni: tel. 347 2377324 oppure tramite email segreteria@alivedancestudio.it

L’evento si svolgerà in sicurezza con obbligatorio l’utilizzo della mascherina Ffp2.