Karate – Angelica Ghilardotti vice-campionessa d’Italia Junior

Grandissimo risultato per Angelica Ghilardotti ai campionati italiani junior Karate FIJLKAM – Coni che si sono tenuti ad Ostia presso il Centro Olimpico Federale. L’atleta piacentina già campionessa d’Italia junior nel 2021 ha confermato il suo eccezionale talento conquistando la medaglia d’argento e il titolo di vicecampionessa d’Italia 2022 nella stessa categoria dell’anno scorso. Ossia -53kg.

In tale categoria erano presenti 61 finaliste che avevano superato le selezioni regionali. Provenienti da tutte le regioni d’Italia. La competizione è stata di livello altissimo ed erano presenti 740 atleti di 288 società su 1.200 società affiliate alla FIJLKAM.

Il percorso

La portacolori piacentina allenata dal Maestro Gian Luigi Boselli, dall’istruttore Pier Paolo Cagnoni e dal tecnico Giorgio Livelli ha condotto una splendida gara disputando sei incontri veramente intensi. I giudici le assegnavano complessivamente 20 punti e ne subiva solo 2 (di cui uno nella finale).

Il Centro Olimpico Federale durante le finali era gremito all’inverosimile con un tifo assordante e nell’ultimo incontro è stata superata di misura per un solo punto da una forte atleta del Lazio.

Nazionale

Angelica si è poi fermata a Roma con la sorella Giulia (pluricampionessa d’Italia, anche nel 2022 nella categoria under 21 -55kg e già vicecampionessa europea in Russia) per partecipare al raduno della nazionale cadetti, junior e under 21. Il tutto in vista del campionato europeo (WKF federazione olimpica) che si terrà nel mese di giugno a Praga.

Nella stessa gara Martina Genovese, al primo anno nella classe junior, ha disputato quattro incontri di livello molto elevato classificandosi al 7° posto su 48 finaliste nella categoria -48kg

Prossimo impegno per la squadra piacentina è il campionato italiano esordienti (12-13 anni) che si svolgerà sempre a Roma dal 3 al 5 giugno 2022 a cui parteciperanno i sette atleti di Piacenza già qualificati.

Karate – Gli atleti

Mattia Bongiorni (già vicecampione d’Italia 2021)

Ginevra Livelli

Gaia Granelli

Aurora Longeri

Eva Dallavalle

Andrea Carnevale

Ali Bouaichi

Lo staff tecnico del team piacentino è veramente soddisfatto per i grandi risultati che ininterrottamente vengono conseguiti dagli atleti. Anche recentemente sono stati elogiati nella sala consiliare dal Sindaco Patrizia Barbieri, dall’Assessore allo sport Stefano Cavalli e dal Delegato CONI Robert Gionelli.