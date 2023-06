Si schianta contro le auto in sosta e si ribalta, ferita una donna

Dopo l’impatto si ribalta con l’auto, ferita una donna. I fatti sono accaduti questo pomeriggio nella zona di Sant’Antonio. La donna stava percorrendo via Molinetto quando per motivi da chiarire ha sbandato e ha urtato una vettura in sosta. In seguito all’impatto, l’auto si è ribaltata. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno aiutato la conducente a lasciare l’abitacolo. I sanitari hanno prestato le prime cure per poi condurla al pronto soccorso. Fortunatamente la donna non ha riportato gravi lesioni, ma solo qualche contusione.