Carenza d’organico all’Inps di Piacenza. Il caso arriva in parlamento, Foti (FdI): “Servono assunzioni”

“Operare in grave carenza di organico, oltre a non garantire adeguati servizi ai cittadini, pone prima di tutto i lavoratori in condizioni inaccettabili”. E’ la situazione della sede Inps di Piacenza, così come fotografata dall’on. Tommaso Foti, Capogruppo alla Camera dei Deputati di Fratelli d’Italia, in una interrogazione rivolta al Ministro del lavoro e delle politiche sociali Marina Calderone.

“Il problema degli organici nella pubblica amministrazione – evidenzia Foti – frutto di anni di politiche di blocco prolungato delle assunzioni, affligge l’intero Paese ma ha raggiunto un livello insostenibile con particolare riferimento alla sede Inps di Piacenza. Il comitato provinciale Inps, infatti, ha espresso il 28 marzo in un ordine del giorno la propria apprensione rispetto alla situazione occupazionale della sede di riferimento”.

“A fronte degli attuali di 94 lavoratori il fabbisogno stimato prevederebbe l’assunzione di ulteriori 20 persone”. Per il deputato piacentino “occorre fare fronte alla situazione con il varo di piani assunzionali mirati ai territori in maggiore sofferenza di organico, con bandi nei quali sia già preventivamente indicato ai concorsisti la zona di destinazione una volta assunti, questo non solo per superare l’impellenza del momento ma anche per una sostenibilità futura”.

“Occorre – è l’accorato appello di Foti la Ministro – arginare rapidamente il problema dell’organico all’interno della sede Inps di Piacenza e delle altre città interessate, per garantire sia una piena efficienza nei servizi ai cittadini sia congrue condizioni di lavoro ai dipendenti dell’ente”.