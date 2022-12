Si ustiona un piede con l’acqua bollente, bimbo di cinque anni al pronto soccorso

Stava camminando per le stanze della propria abitazione quando è rimasto coinvolto in un incidente domestico che poteva avere conseguenze peggiore. Protagonista un bimbo di 5 anni, residente a San Giorgio. Il piccolo, come detto, stava camminando quando ha infilato il piede in una pentola di acqua bollente lasciata per terra. Una pentola che, a quanto pare, il fratellino stava utilizzando per effettuare una sorta di aerosol artigianale contro il raffreddore. Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118 che hanno condotto il piccolo al pronto soccorso di Piacenza con un’ustione al piede ma in condizioni non gravi.