Colpaccio del San Donato Tavarnelle! Fiorenzuola sconfitto 2-1 al Velodromo Pavesi – AUDIO

Si chiude con una sconfitta il fantastico girone d’andata del Fiorenzuola calcio. Dopo 4 risultati utili consecutivi, tra cui quello prestigiosissimo sul campo del Siena, i rossoneri cadono davanti al proprio pubblico per mano dell’ultima della classe: il San Donato Tavarnelle. Al tredicesimo Russo apre le danze, Mastroianni pareggia al 28esimo con il sesto gol in campionato, ma bomber Marzierli riporta avanti i toscani al termine del primo tempo. Nella ripresa la formazione di Tabbiani ci prova, ma è il San Donato ad essere più pericoloso in zona gol con Ubaldi (palo) e Calamai. In pieno recupero grandi proteste per un presunto fallo da rigore ai danni di Fiorini, ma l’arbitro Mauro Gangi di Enna lascia correre. I valdardesi scivolano all’ultima curva ma chiudono il girone d’andata al sesto posto, con 32 punti frutto di 10 vittorie e due pareggi. Un ruolino di marcia di altissimo profilo.

Le parole di Luca Tabbiani al termine del match: “Abbiamo sbagliato atteggiamento”

END – Fiorenzuola sconfitto dal San Donato: i rossoneri vanno sotto, rimontano con Mastroianni ma subiscono la rete di Marzierli che decide l’incontro. Accese proteste nel finale per un presunto fallo da rigore

90+5′ Espulso Fiorini per proteste. Il Fiorenzuola chiude in 10

90+5′ Fiorini sgambettato in area di rigore: l’arbitro lascia correre

90’+ Cinque di recupero

86′ Cross di Ubaldi e tentativo di tap-in di Marzierli: respinge la difesa del Fiorenzuola

83′ Colpo di testa in tuffo di Marzierli: palla larga

82′ Dentro Mamona per Currarino

80′ Palo di Ubaldi: il centrocampista scaglia un tiro ad effetto che si stampa sul palo con Battaiola immobile

75′ Calamai riesce a beffare Oddi ed entrare in area, ma la sua conclusione è da dimenticare

73′ Dentro Ubaldi per Noccioli e Calamai per Rossi

70′ Venti minuti più recupero al termine

64′ Fuori Borghi, dentro Nunziatini

62′ Altro doppio cambio per Tabbiani: dentro Sussi e Giani, fuori Sartore e Danovaro

59′ Ammonito anche Borghi

57′ Doppio cambio per il Fiorenzuola: dentro Bondioli e Fiorini, fuori Frison e Di Gesù

54′ Sforbiciata spettacolare di Noccioli: palla fuori di poco

53′ San Donato pericoloso con Rossi! Il centrocampista scappa via alla retroguardia dei rossoneri e tenta la conclusione: bravissimo Battaiola a chiudere lo specchio

50′ Manca l’ultimo tocco al Fiorenzuola. I ragazzi di Tabbiani non riescono a concludere pericolosamente

46′ Si riparte

Primo tempo

INT – Duplice fischio di Mauro Gangi di Enna. Il Fiorenzuola va negli spogliatoi sotto 2-1: reti di Russo, Mastroianni e Marzierli.

45’+ Tre di recupero

45′ Ennesima scorribanda di Russo, Marzierli e Noccioli nell’area del Fiorenzuola. I rossoneri tremano ma riescono a proteggere la porta di Battaiola

41′ Destro rasoterra di Sartore: Cardelli para in due tempi

36′ Ultimi 10 minuti di un primo tempo vibrante. Calcia ancora Stronati dal limite: palla alta

32′ GOL DEL SAN DONATO TAVARNELLE! Sugli sviluppi di una punizione Rossi spizzica di testa per Marzierli che da due passi infila Battaiola

28′ GOOOOOOOOL DEL FIORENZUOLA! Lancio perfetto di Danovaro e conclusione incrociata di Mastroianni, che non lascia scampo a Cardelli. Sesto gol in campionato per il bomber rossonero

25′ A terra Frison: c’è bisogno dello staff medico dei rossoneri

17′ Sartore si addormenta al momento della conclusione e viene recuperato dalla difesa del San Donato

15′ Occasionissima per il San Donato! Noccioli servito all’interno dell’area piccola liscia completamente il pallone e grazia i rossoneri

13′ GOL DEL SAN DONATO! Rinvio sballato di Battaiola direttamente sui piedi di Russo e conclusione perfetta del fantasista dei toscani che scavalca il portiere dei rossoneri

11′ Prima combinazione veloce del Fiorenzuola: cross di Oddi e conclusione mancina di Morello. In qualche modo Cardelli spegne l’incendio

8′ Ci prova anche Stronati con un destraccio dai 25 metri: palla alta sopra la traversa

6′ San Donato sicuramente meglio in questo avvio

4′ Ci prova Russo con il destro dal limite dell’area: para Battaiola

2′ Ammonito Di Gesù: fallo su Bovolon

1′ Si parte al Velodromo Pavesi

Minuto di silenzio per ricordare Sinisa Mihajlovic. L’arbitro è Mauro Gangi di Enna

Le formazioni ufficiali

FIORENZUOLA (4-3-3): Battaiola; Danovaro (63′ Sussi), Quaini, Frison (57′ Bondioli), Oddi; Stronati, Di Gesù (57′ Fiorini), Currarino (83′ Mamona); Sartore (63′ Giani), Mastroianni, Morello. All. Tabbiani

SAN DONATO TAVARNELLE (4-3-1-2): Cardelli; Brenna (c), Gorelli, Siniega, Carcani; Rossi (73′ Calamai), Borghi (64′ Nunziatini), Bovolon; Russo (92′ Regoli); Marzierli, Noccioli (73′ Ubaldi). All. Buzzegoli

GOL: 13′ Russo (S), 28′ Mastroianni (F), 32′ Marzierli (S)

AMMONITI: Di Gesù (F), Rossi (S), Marzierli (S), Borghi (S), Bondioli (F), Fiorini (F), Mastroianni (F)

ESPULSI: Fiorini (F)