La CISL territoriale sfiora i 58mila associati: “Chiuso il 2024 con forte incremento delle iscrizioni”

Nel 2024 Cisl Parma Piacenza ha raggiunto il traguardo di 57.940 iscritti, segnando un incremento dell’1.08% rispetto al 2023, esito a cui hanno partecipato tutte le categorie cisline.

Questo dato non solo è importante perché attesta la crescita numerica della nostra base associativa – rimarca la segreteria della Cisl – ma è una conferma della fiducia che le persone ripongono nella Cisl, riconoscendone i valori, il ruolo attivo per la difesa dei loro diritti e il sostegno alle loro aspettative.

La soddisfazione di Michele Vaghini

Michele Vaghini, segretario generale Cisl Parma Piacenza, commenta con soddisfazione: “620 persone in più. Quasi 3.000 negli ultimi 4 anni. Questo risultato è frutto del lavoro quotidiano di tutti coloro che lavorano all’interno della nostra organizzazione. Un impegno apprezzato in ogni ambito: dalla rappresentanza politica all’interno dei luoghi di lavoro, alle pratiche vertenziali, a quelle riferite ai permessi per i lavoratori immigrati, a quelle dei consumatori o di chi ha necessità di essere seguito per le pratiche della casa, fino ad arrivare alle consulenze fiscali e previdenziali di Caf e Patronato”.

“Tutto questo è per noi un motivo di grande soddisfazione, che ci spinge a impegnarci con ancor più convinzione e passione. In una fase di crisi evidente della partecipazione in tanti ambiti dell’attuale società, resa evidente dal grande astensionismo nelle ultime elezioni, un numero così alto di adesioni al nostro sindacato, è senza dubbio un segnale e ci fa ben sperare per il futuro”.

“Siamo un punto di riferimento per i lavoratori”

“Siamo un punto di riferimento fondamentale per lavoratori, pensionati e le loro famiglie – continua il segretario -. Grazie alla nostra presenza capillare sul territorio e all’impegno quotidiano di centinaia di delegate e delegati presenti nei luoghi di lavoro, siamo in grado di ascoltare e rispondere con sempre maggiore efficacia ai bisogni delle persone. Essere vicini a loro è per noi fondamentale. Per questo abbiamo intenzione a breve di aprire nuove sedi sul territorio, per essere sempre più prossimi alla gente, consapevoli che per noi il rapporto umano che si crea con gli iscritti e i cittadini è un valore imprescindibile del nostro operato.

La nostra soddisfazione è anche quella di essere un interlocutore affidabile e riconosciuto dalle istituzioni che ci ha permesso in questi anni di sottoscrivere importanti accordi o protocolli in difesa dei diritti delle tante lavoratrici e lavoratori presenti sul territorio e di aver allacciato sinergie importanti anche con alcune comunità di immigrati di diverse nazionalità con l’obiettivo di costruire una comunità sempre più solidale e inclusiva”.

In crescita tutte le categorie

Nello specifico, sono cresciute molto in termini percentuali quasi tutte le categorie della Cisl, partendo dalla categoria degli edili (Filca) a quella dei trasporti (Fit), dalla Cisl Scuola a quella del commercio e servizi (Fisascat), da quella del pubblico impiego (FP) a quella dei metalmeccanici (Fim) o dei lavoratori postali e via via tutte le altre.

Anche i pensionati rimangono un pilastro fondamentale per la Cisl. Con 21.829 iscritti, i pensionati della Cisl territoriale contribuiscono in maniera significativa alla difesa dei diritti sociali, firmando in molti Comuni protocolli d’intesa con le istituzioni, per costruire un sistema di welfare che guardi non solo alle esigenze delle persone anziane ma di tutti i cittadini, con un’attenzione particolare alla sanità ed alla tassazione locale.

“Dobbiamo capire che in un mondo del lavoro in evoluzione, con l’intelligenza artificiale, la digitalizzazione e l’automazione che cambieranno il sistema produttivo, il nostro ruolo risulterà importantissimo per la governance di questa transizione. Si deve infatti evitare che i nuovi processi produttivi creino disoccupazione e marginalità sociale”.

“Per questo si deve puntare sempre più nella formazione e nella riqualificazione dei lavoratori – conclude il segretario -, per costruire anche un ambiente di lavoro sempre più sicuro. La nostra visione è chiara: il lavoro dignitoso deve rappresentare sempre il perno su cui far ruotare sogni e speranze delle tante lavoratrici e lavoratori che lavorano nel nostro territorio”.