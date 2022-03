“Spesa sospesa per l’Ucraina”, a Piacenza Expo la solidarietà firmata Coldiretti

Successo e soddisfazione per l’iniziativa “Spesa sospesa per l’Ucraina” organizzata a Piacenza Expo da Coldiretti.

L’evento, che si tiene oggi in tutta Italia nei mercati di Campagna Amica, è finalizzato alla raccolta di prodotti alimentari da inviare ai civili del martoriato Paese dove iniziano a scarseggiare le scorte alimentari o da donare alle migliaia di profughi che stanno arrivando in Italia.

A Piacenza, l’evento si svolge fino alle 18 nell’ambito della manifestazione “Buon Vivere” in corso a Piacenza Expo. Presenti i rappresentanti di Coldiretti Giovani Impresa e Coldiretti Donne Impresa, l’assessore del Comune di Piacenza Paolo Mancioppi – e per Piacenza Expo – Sergio Copelli e Alessandra Bottani. I visitatori, oltre a donare i prodotti, possono scrivere anche messaggi di vicinanza alle popolazioni.

“Il nostro impegno è il segno tangibile della solidarietà della filiera agroalimentare italiana verso la popolazione ucraina” spiega il presidente nazionale della Coldiretti Ettore Prandini nel sottolineare che “di fronte a una situazione senza precedenti si tratta di uno sforzo corale che dimostra la capacità dell’Italia di unirsi e mobilitare risorse per sostenere un intero Paese in difficoltà”. Nonostante le difficoltà che il settore sta affrontando, l’Italia che è leader europeo per valore aggiunto e qualità dell’agricoltura non può sottrarsi – conclude Prandini – dall’impegno di rispondere alle richieste che vengono da un Paese dove cominciano a scarseggiare anche le scorte alimentari.