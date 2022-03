Educare alla legalità, quasi mille giovanissimi studenti a lezione con la polizia locale

Durante l’anno scolastico in corso, Gli agenti della Polizia Locale dell’Unione Valnure Valchero stanno sviluppando il progetto denominato “SICURI…IN STRADA” che si sta svolgendo negli istituti comprensivi del territorio.

Il progetto che prevede il suo sviluppo in diverse diramazioni tematiche ha potuto estendersi nelle scuole primarie e secondarie dei Comuni dì Carpaneto P.no, San Giorgio P.no, Podenzano, Vigolzone e Gropparello.

Gli agenti coordinati dall’Assistente Giuliana Maschi, responsabile del progetto, hanno affiancato gli insegnanti nell’apprendimento da parte degli studenti, dei concetti basilari di “educazione alla legalità”

Il progetto arrivato alla 10” edizione, si prefigge lo scopo di aiutare le famiglie nell’educazione dei propri figli, coordinandosi con gli Istituti scolastici sulle tematiche di maggior interesse ed importanza.

I bambini/e dalle scuole materne, i ragazzi/e delle scuole elementari e medie sono coinvolti nelle diverse azioni che il progetto ha previsto, secondo le indicazioni che il singolo Istituto scolastico fornire alla Polizia Locale sui bisogni e necessità.

Sono coinvolti 980 fra bambini/e ragazzi/e degli istituti scolastici del territorio; la Polizia Locale impegna 1000 ore di attività per portare avanti questo particolare settore, così importante per le Amministrazioni Locali dell’Unione Valnure Valchero che hanno voluto negli anni dare impulso ed impegnare risorse per farsi carico dell’educazione dei giovani.

La Polizia Locale è riuscita negli anni ad ottenere la preziosa collaborazione di Enti ed Associazioni che a vario titolo sono impegnate sul territorio a favore della collettività tutta; la sinergia messa in campo qualifica la particolarità del progetto.

PROGETTO EDUCAZIONE STRADALE : RIVOLTO ALLE MATERNE- ALLE CLASSI II-IV-V DELLE SCUOLE PRIMARIE E ALLE CLASSI I-III DELLE SCUOLE SECONDARIE DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI .

Gli incontri, vengono svolti da personale specializzato del Comando dì Polizia sui temi quali: Educazione stradale – Bullismo – Cyberbullismo e rischi della rete.