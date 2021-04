Il presidente della Regione, Stefano Bonaccini lascia la guida della Conferenza delle Regioni dopo più di cinque anni. Gli succederà molto probabilmente Massimiliano Fedriga, governatore leghista del Friuli Venezia Giulia.

E’ lo stesso governatore dell’Emilia Romagna ad annunciare con un post su Facebook il motivo della sua decisione. “Ho avuto l’onore e il privilegio di guidare la Conferenza dalla fine del 2015 collaborando con tutti i colleghi presidenti (a prescindere dal colore politico) e con cinque governi che si sono succeduti in questi anni (anche in questo caso di colore politico molto diverso). Avevo ribadito a più riprese, da un anno a questa parte, la mia disponibilità a questo avvicendamento, posto che da tempo la stragrande maggioranza di Regioni è a guida centrodestra (e se ho potuto guidare in modo unitario la Conferenza, anche in queste condizioni, lo debbo anzitutto a loro, che mi hanno sostenuto e permesso di trovare sempre una sintesi)”.