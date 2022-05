Serie A2, playout – La Bakery vince allo scadere e sale 2-1 nella serie: domenica il match point-salvezza

Dopo la bruciante sconfitta in Gara1 terminata 72-76 e la roboante vittoria in Gara2 chiusa con il punteggio di 79-60, la Bakery Piacenza di Federico Campanella espugna il PalaSport Città di Frosinone e sale 2-1 nella serie contro la Stella Azzurra Roma. Domenica pomeriggio i biancorossi avranno il match-point salvezza per rimanere in Serie A2.

Serie: PIACENZA 2 – 1 ROMA

Gara 1 – Domenica 8 maggio, PalaBakery: 72-76

“” 2 – Martedì 10 maggio, PalaBakery: 79-60

“” 3 – Venerdì 13 maggio, PalaSport Città di Frosinone: 74-76

“” 4 – Domenica 15 maggio, PalaSport Città di Frosinone, ore 18:00

“” 5 (ev.) – Martedì 24 maggio, PalaBakery, ore 20:30

La diretta scritta di Gara 3

Campanella sceglie il quintetto Bonacini, Donzelli, Morse, Venuto e Raivio. D’Arcangeli risponde con Maglietti, Innocenti, Marcius, Raspino e Nikolic. Primo canestro di Donzelli, risposta di Maglietti: 3-2. Bomba di Venuto e bomba di Nikolic: 8-5. Rubata e schiacciata di Raspino: 12-8 per i padroni di casa. Altra bomba di Nikolic e massimo vantaggio Stella Azzurra: +5. Timeout chiesto da Campanella dopo il tap-in di Raspino: 17-10 Stella Azzurra. Parziale 4-0 Bakery firmato da Raivio e Morse: 17-14. Nikolic (10) trova un altro bersaglio, Morse pareggia la partita: 19-19. Sprint biancorosso sul finire del primo periodo con i canestri di Czumbel e Raivio: 19-23.

Secondo parziale

Serie di errori nei primi due minuti, segna solo D’Ercole dalla media distanza: 21-23. Parzialino Bakery che vola a +7 con i canestri di Morse e Bonacini. Timeout D’Arcangeli. Gioco da tre completato da capitan Nikolic: 23-28. Bonacini trova fortuna a centro area; Nikolic scrive 15 e riporta i suoi a -4. Libero di Chiumenti e canestro di Visintin a centro area: 30-32. Contropiede chiuso da Lucarelli; bomba di Dambrauskas: 35-36. Accelerazione prorompente della Stella Azzurra sul finire del parziale: 40-39 dopo i primi 20 minuti.

Terzo parziale

Donzelli scrive 9 e Raspino impatta a quota 42. Polveri bagnate nei primi tre minuti. Sacchettini riporta avanti la Bakery con il lay-up mancino. Rubata di Visintin e nuova parità al PalaSport Città di Frosinone: 44-44. Cinque punti filati di Chinellato: 44-49. Raivio buca quota 12 segnature e obbliga coach D’Arcangeli al timeout: 44-51. Rimbalzo offensivo e appoggio di Chinellato: massimo vantaggio Bakery (45-53). Altri due liberi di Chinellato: +10. D’Ercole e Visintin riportano i laziali a -8.

Quarto parziale

Raivio inaugura anche il quarto parziale: 49-59. Schiacciata paurosa di Anthony Morse e libero supplementare: 49-62. Nikolic (23) chiude un miracoloso gioco da 4 punti: 55-64. Antisportivo per Marco Venuto e fallo di Morse: la Stella torna a -7. Numero pazzesco di Raivio a centro area, poi super bomba di Maglietti: 60-66. Ancora bomba di Rullo e grande risposta di Morse: 63-70. Liberi di Marcius: 65-70. Gioco da 4 punti di Roberto Rullo: 69-70. Bonacini brucia la sirena in fade away: 69-72. Nuovo pareggio di Rullo: 72-72. Forzatura di Raivio dai 5 metri: 72-74. Due su due di Marcius a cronometro fermo: 74-74. Canestro decisivo di Morse: 74-76. La Bakery Piacenza vince Gara3.

Stella Azzurra-Bakery Piacenza 74-76

(19-23; 40-39; 49-57)

Stella Azzurra: Raspino 6, Innocenti 3, Maglietti 8, Nikolic 23, Marcius 6, Visintin 9, D’Ercole 5, Pugliatti, Chiumenti 1, Rullo 10, Dambrauskas 3, Biar NE. All. D’Arcangeli

Bakery Piacenza: Raivio 18, Donzelli 9, Morse 16, Venuto 3, Bonacini 11, Sacchettini 2, Chinellato 13, Czumbel 2, El Agbani NE, Lucarelli 2. All. Campanella