Strade affollate e persone a spasso, le immagini sui social dividono le coscienze – FOTO

“Fase 2 abbastanza critica, direi che siamo saltati direttamente alla Fase 3”. Questo uno dei tanti commenti ironici che si possono leggere sui social. Commenti a corredo di una serie di immagini che ritraggono strade e viali piacentini affollati di persone.

“Direi che non è bastato sapere che Piacenza in proporzione ad alcune città della Lombardia è stata quella con il maggior numero di morti e contagiati”.

Qualcuno invece difende le persone a spasso. “Fatemi capire: ora che possiamo prendere un po’ d’aria dobbiamo rimanere ancora a casa?”.

Qualcuno infine reagisce: “Perché quello che sta girando per far le foto dov’è? In giro anche lui, elura!”.