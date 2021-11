Cinque milioni per il “Dopo di Noi”, Stragliati (Lega): “La Regione chiarisca tempi e modi dell’erogazione dei fondi”

“La Regione chiarisca tempi e modalità dell’erogazione dei fondi per il Dopo di Noi, un’opportunità molto importante per numerose persone con disabilità e realtà associative locali”. Così il consigliere regionale della Lega ER Valentina Stragliati in commissione Sanità in merito al programma e riparto delle risorse dell’anno 2021 per il Fondo Regionale per la non autosufficienza.

“Sappiamo che all’Emilia-Romagna saranno destinati 5 milioni dal riparto nazionale, risorse certamente importanti. Ma occorre sapere quando questo denaro arriverà effettivamente a destinazione. Sappiamo che per le famiglie la preoccupazione più grande è quale sarà il destino e il futuro dei figli diversamente abili” ha spiegato il consigliere del Carroccio sottolineando l’importanza del “Dopo di Noi”.

“Si tratta di una grande conquista, ma c’è ancora tanta incertezza rispetto a questa possibilità” ha concluso, chiedendo all’assessore alla Sanità Raffaele Donini un momento di confronto in commissione rispetto alle modalità di riparto e erogazione dei fondi.