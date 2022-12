Stufa difettosa in un’abitazione di Pontenure, intera famiglia al pronto soccorso per intossicazione

Stufa difettosa, intera famiglia finisce al pronto soccorso. I fatti sono accaduti il giorno di Natale in un’abitazione di via Piave, a Pontenure. Madre, padre e tre figli minorenni hanno iniziato ad avvertire alcuni malesseri e hanno chiamato subito i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i sanitari del 118. Appurato che si trattava di una fuga di monossido, tutti e cinque i residenti sono stati trasportati al pronto soccorso, fortunatamente nessuno si trova in gravi condizioni. I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza la stanza e la stufa difettosa. Sul posto anche i carabinieri per i rilievi del caso.