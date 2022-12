Esce di strada con l’auto, 60enne ferito e trasportato a Parma in eliambulanza

Esce di strada con l’auto e resta ferito. I fatti sono accaduti la mattina del 25 dicembre lungo la Provinciale tra Niviano e Grazzano Visconti. Un uomo di 60 anni stava viaggiando al volante della sua Fiat Punto quando, per motivi da chiarire, ha perso il controllo della vettura ed è uscito di strada. Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118: considerate le ferite alla testa riportate dall’uomo, i sanitari hanno ritenuto di contattare l’eliambulanza che ha trasportato il 60enne al pronto soccorso dell’ospedale Maggiore di Parma. Non si trova comunque in pericolo di vita.