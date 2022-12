Illeso dopo essere uscito di strada con l’auto, muore per arresto cardiaco pochi minuti dopo

Muore per arresto cardiaco dopo l’incidente. I fatti sono accaduti ieri sera, venerdì 23 dicembre. Un uomo di 42 anni stava viaggiando lungo la Provinciale che collega Carpaneto a Vigolo Marchese. Improvvisamente, per motivi da chiarire, ha perso il controllo della vettura ed è uscito di strada. E’ stato lui stesso a chiamare i soccorsi, o meglio, solo il soccorso stradale, non avendo riportato lesioni nell’impatto. Ma al suo arrivo, il conducente del carro attrezzi ha trovato il 42enne riverso a terra. A quel punto l’operatore ha chiamato il 118: i sanitari hanno provato a far ripartire il cuore dell’uomo ma è stato tutto vano. Il 42enne soffriva di disturbi cardiaci e non è da escludere che l’incidente abbia provocato uno spavento risultato fatale.