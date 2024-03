Ciclo di esposizioni Sul Guardare a XNL Arte, visite guidate dal 22 marzo al 30 giugno

In occasione del secondo e terzo atto del ciclo di esposizioni Sul Guardare, ideate per gli spazi di XNL Arte a Piacenza, l’istituzione è lieta di comunicare il calendario delle visite guidate che arricchisconol’offerta formativa del Centro, per favorire un approccio diretto ai linguaggi dell’arte contemporanea e sollecitare lo scambio e il dialogo con i visitatori.

Il pubblico sarà accompagnato alla scoperta delle nuove mostre e della storia dell’edificio storico che le ospita, un tempo sede degli uffici Enel e oggi trasformato in contenitore di progetti e produzione di saperi legati alle discipline dell’arte, del cinema, del teatro e della musica.

Le visite guidate, condotte dalla direttrice di XNL Arte Piacenza Paola Nicolin e dalla coordinatrice dei progetti Arte Cinzia Cassinari, si svolgeranno nelle giornate di venerdì alle ore 18.30 e domenica pomeriggio alle ore 17, sono a carattere libero e gratuito ma è necessaria la prenotazione scrivendo all’indirizzo mail info@xnlpiacenza.it. Le date in programma sono venerdì 22 marzo; domenica 7 e 21 aprile; domenica 12 e venerdì 24 maggio; venerdì 14 e domenica 30 giugno.

IL PALAZZO E LE MOSTRE

Edificio che ospita il Centro per le arti contemporanee XNL Piacenza, il cui restauro si è concluso nel 2020, conserva fra l’altro un ciclo di tele realizzate nel 1928 dal pittore piacentino Luciano Ricchetti sul tema dell’Agricoltura, ha inaugurato il 2 marzo scorso al piano terra la mostra Carol Rama, Giovanni Angelo Del Maino, Berlinde de Bruyckere e,al primo piano, la mostra dell’artista e designer Andrea Sala. Entrambe le esposizioni saranno visitabili nelle giornate di venerdì, sabato e domenica (dalle 10.30 alle 19.30 con orario continuato) sino al 30 giugno.

Grazie alla collaborazione con la Diocesi di Piacenza-Bobbio e con ilCentro Conservazione e Restauro La Venaria Reale, il 2° Atto del progetto vede protagoniste due sofisticate e incisive artiste del XX Secolo, Berlinde de Bruyckere (Gand, 1964)e Carol Rama (Torino 1913 – 2015) in dialogo con un’opera proveniente dal patrimonio delle collezioni della Diocesi intitolata Dolente e di recente attribuita all’illustre scultore rinascimentale Giovanni Angelo Del Maino, attivo a Piacenza nei primi decenni del XVI secolo. L’opera di Del Maino diventa spunto per riflettere sulla resilienza al dolore tra vulnerabilità e forza, instaurando un dialogo con i disegni e le monumentali sculture di Berlinde De Bruyckere e con una selezione, a cura di Alexandra Wetzel, di incisioni e grafiche di Carol Rama.

Il 3° atto della serie Sul Guardare ha invece come protagonista Andrea Sala artista italiano nato a Como nel 1976 e cresciuto professionalmente tra l’Italia e il Canada, le cui sculture riflettono l’interesse per la cultura del progetto e la ricerca sui processi, che nascono dalla fascinazione per materiali spesso fragili come la terracotta e la ceramica. Le sculture in ceramica di Sala dialogano qui in XNL con opere provenienti dai depositi del palazzo vescovile di Piacenza, dove l’artista ha selezionato oggetti come custodie, paramenti liturgici, contenitori e candelieri rimontandoli entro una nuova cornice che ne ribalta la prospettiva.

IL CALENDARIO DELLE VISTE

Venerdì 22 marzo, partenza visita ore 18.30

Domenica 7 aprile, partenza visita ore 17

Domenica 21 aprile, partenza visita ore 17

Domenica 12 maggio, partenza visita ore 17

Venerdì 24 maggio, partenza visita ore 18.30

Venerdì 14 giugno, partenza visita ore 18.30

Domenica 30 giugno, partenza visita ore 17

Durata visita: 1 h circa

Le visite sono a carattere libero e gratuito.

Prenotazione obbligatoria scrivendo a: info@xnlpiacenza.it.

Il programma Arte di XNL è promosso da Rete Cultura Piacenza, che comprende Fondazione di Piacenza e Vigevano, Comune di Piacenza, Provincia di Piacenza, Regione Emilia-Romagna, Camera di Commercio dell’Emilia e Diocesi di Piacenza-Bobbio.