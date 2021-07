Summertime in Jazz 2021, il 14 luglio a Croara Paola Folli & Iguazù e il 15 Gaia Cuatro a Vernasca

Grazie alla stretta collaborazione con la neonata associazione Trebbia Shire, che intende far conoscere le eccellenze della Val Trebbia soprattutto all’estero e che ha sede all’interno del Country Club di Croara, Summertime in Jazz si arricchisce di una nuova location, ospitando orgogliosamente la cantante Paola Folli e l’Iguazù Acoustic Trio. Questa prima già molto attesa fin dal momento della sua diffusione avrà luogo mercoledì 14 luglio nel Country Club di Croara (PC) con inizio alle 21.30.

La rassegna è organizzata dall’associazione Piacenza Jazz Club grazie al contributo fondamentale della Fondazione di Piacenza e Vigevano, della Regione Emilia-Romagna e di tutti i Comuni e le Associazioni coinvolte. Il concerto è a ingresso gratuito senza possibilità di prenotazione del posto. Sono garantite tutte le misure in termini di sicurezza richieste per gli spettacoli dal vivo.

Iguazù, un nome che richiama le favolose cascate sul confine tra Brasile e Argentina e che nasce proprio da lì, da quella forte passione dei membri della band per le sonorità del Sudamerica. Atmosfere e reminiscenze latine dove riecheggiano Salsa, Tango, Bossanova e Samba con influenze nordamericane che vanno dal Jazz al Funky passando per l’R&B. I diversi anni di esperienza alle spalle dei tre musicisti, influiscono positivamente sul loro interplay, spiccato ed empatico, grazie ai tanti tour insieme, che ne hanno consolidato l’amicizia. Ognuno dei tre ha portato in questo progetto le proprie esperienze e le proprie passioni musicali: dalle energiche sonorità afrocubane con contaminazioni jazz, ad arrangiamenti personali di cover che omaggiano grandi personalità del Latin-Jazz internazionale.

Gli Iguazù amano da sempre incrociare il loro percorso musicale con quello di altri artisti dando vita a repertori specifici, ragion per cui l’incontro con la splendida voce di Paola Folli non risulta essere casuale. Paola Folli è da sempre una delle voci di riferimento del panorama italiano; molto apprezzata per la sua carriera solista, ricca di successi e collaborazioni importanti, è nota anche per il suo ruolo di vocal coach ad “X Factor” e vocalist in numerose e prestigiose produzioni a livello nazionale. Oltre alle tante collaborazioni in ambito pop, ha spesso affiancato e condiviso il palco con diversi esponenti della musica jazz. L’unione tra le sonorità degli Iguazù Acoustic Trio e la voce di Paola Folli, danno vita a qualcosa di unico, in grado di mixare tradizione e modernità, solidità e innovazione, eleganza e potenza.

Un caleidoscopio di colori ed emozioni grazie ai Gaia Cuatro. Giovedì 15 luglio all’Antica Pieve di Vernasca

Piacenza, 9 luglio 2021 – L’atmosfera che evoca l’Antica Pieve che domina il paese di Vernasca è unica e richiama concerti che ne amplificano i benefici effetti, come quello in programma il prossimo giovedì 15 luglio alle 21.30 per Summertime in Jazz. A incantarci saranno i Gaia Cuatro, un gruppo nato dall’incontro tra alcuni dei più talentuosi, creativi e innovativi musicisti della scena jazz giapponese e argentina, un esempio concreto di come la musica riesca a creare legami anche tra mondi completamente diversi.

I giapponesi Aska Kaneko, violinista e Tomohiro Yahiro, percussionista, e gli argentini Gerardo di Giusto, pianista e Carlos “El Tero” Buschini, bassista, si sono incontrati a Parigi, affascinati dalle reciproche differenze e hanno pensato di lasciarsi contaminare l’uno dall’altro, iniziando dal 2004 a suonare insieme in giro per il mondo.

Da una parte l’Argentina, un Paese che non è solo tango, ma che ha alle spalle una colorata varietà di ritmi tradizionali dalle appassionate armonie, in cui la poesia si fonde con la musica. Dall’altra il Giappone, dove la tradizione è estetica, eleganza, dove le forme sono ben definite e delicate, il tempo è rarefatto e la calma regna sovrana.

Il dialogo che nasce tra i musicisti di questo quartetto riesce a creare qualcosa di completamente nuovo e il risultato è davvero notevole. Un caleidoscopio di colori ed emozioni originali dato dall’unione di queste culture in apparenza così distanti.

Le composizioni, tutte originali, esprimono maturità e spontaneità allo stesso tempo. Il risultato non è né tango né un intreccio di sonorità orientali: nella musica dei Gaia Cuatro tutto si fonde lasciando ben intravedere le origini ma sfumandone del tutto i confini. Un senso melodico trascinante, evanescente, ondivago, si sostiene su scansioni ritmiche ariose, con quel tocco jazzistico che rende universale qualunque linguaggio musicale. Un’improvvisazione fuori dagli schemi crea un gioco di specchi tra passione sudamericana e raffinatezza nipponica: i Gaia Cuatro hanno risolto l’equazione che riunisce musica sperimentale e canzoni orecchiabili, giri armonici che toccano l’anima e scelte timbriche che costringono la mente a fantasticare.

Hanno realizzato tre album con l’etichetta italiana Abeat Records, di cui uno con Paolo Fresu.

