Super lavoro per i carabinieri nella bassa Valdarda, cinque incidenti in poche ore

Nella bassa cinque incidenti stradali – per fortuna tutti senza gravi conseguenza – in cui son dovuti accorrere i Carabinieri della Compagnia di Fiorenzuola d’Arda. Tre tra le 7 e le 8 del mattino, uno nel pomeriggio ed uno in tarda serata.

In ordine :

In Monticelli d’Ongina, alle ore 07,15, sulla strada San Piero in Corte un incidente stradale tra un’autovettura ed un mezzo pesante. La pattuglia della locale Stazione provvedeva ai rilievi. Per fortuna solo l’automobilista coinvolto rimaneva ferito lievemente e veniva portato al pronto soccorso di Fiorenzuola. In ausilio è stato richiesto l’intervento della polizia locale per la viabilità.

Nella frazione San Protaso di Fiorenzuola d’Arda, alle ore 7.50, due autovetture si scontravano tra loro. Anche stavolta solo danni alle vetture e nessun ferito serio. La pattuglia dei carabinieri intervenuta sul posto dava ausilio nella compilazione del modello di costatazione amichevole e provvedeva a chiamare un carro attrezzi perché una delle vetture coinvolte ostruiva la carreggiata.

Poco dopo le 8.00, un equipaggio della Radiomobile di Fiorenzuola, interveniva per rilevare un sinistro tra due vetture che , probabilmente a causa del ghiaccio presente sulla carreggiata, collidevano nei pressi di una curva sul cavalcavia autostradale in Chiavenna Landi di Cortemaggiore. I militari provvedevano anche a far intervenire personale “sicurezza ambiente” per la pulizia della strada e per il ghiaccio presente.

Sempre a Cortemaggiore, questa volta nel pomeriggio, alle 14.00 circa, in via Sant’Anna un tamponamento tra due autovetture. Accorreva la pattuglia di Monticelli d’Ongina per rilevare il sinistro in cui non vi erano feriti.

In ultimo, a Rezzano di Carpaneto Piacentino, un automobilista, a causa di un animale che gli aveva attraversato la strada, perdeva il controllo dell’auto ed andava a finire la sua corsa in un canale. L’equipaggio del Radiomobile provvedeva ad effettuare gli opportuni accertamenti e rilievi ed ad attendere l’intervento del carro attrezzi che il proprietario dell’auto aveva richiesto.