Ubriaco infastidisce i clienti di un bar, i carabinieri riportano la situazione alla calma

Entra nel bar, dopo aver bevuto come una spugna. Poi, ubriaco inizia a dar fastidio alla clientela presente all’interno del locale. A quel punto la titolare, alla quale aveva chiesto ancora da bere, è stata costretta a chiamare il 112.

Alle 22,30 circa del 18 gennaio, in un bar in piazza Umberto I° in Pianello val Tidone (PC), la pattuglia della locale Stazione Carabinieri è intervenuta per calmare uno straniero di 36anni che sotto l’effetto di sostanze alcoliche infastidiva verbalmente tutti i clienti presenti, senza minacciare nessuno.

I militari si sono avvicinati all’uomo e sono riusciti a calmarlo. Per evitare ulteriori conseguenze lo hanno invitato ad allontanarsi dal locale e a ritornare a casa. L’uomo ha seguito il consiglio dei carabinieri che lo hanno visto varcare la soglia della sua abitazione.