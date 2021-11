Superlega, la Gas Sales Piacenza cerca l’immediato riscatto contro Padova

Settima di campionato e quinta trasferta per Gas Sales Piacenza domenica 21 novembre ore 20.30 nel 77° campionato di SuperLega che incontra Kione Padova. Le due squadre si sono sfidate solo 7 volte in Serie A. L’unico successo dei veneti risale all’inizio della passata stagione ed è andato in scena nel match del Girone B per gli Ottavi di Coppa. Tre gli ex nei roster tra cui spicca Stern, lo scorso anno a Padova.

A presentare il match Alessandro Tondo, centrale biancorosso

“Stiamo ancora metabolizzando la sconfitta con Trento che è avvenuta contro una grande squadra. Loro hanno giocato bene però da parte nostra rimane un po’ di rammarico per qualcosa in più che, probabilmente, poteva essere fatta. Oggi andremo ad analizzare che cosa non sta andando troppo bene dalla nostra parte e cercheremo di far sì che non accada anche contro Padova”.

PRECEDENTI: 7 (1 successo Kioene Padova, 6 successi Gas Sales Bluenergy Piacenza)

EX: Andrea Canella a Piacenza nel 2018/19; Leonardo Scanferla a Padova nel 2017/18, Toncek Stern a Padova nel 2020/21.