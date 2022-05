Superlega, playoff 5° posto – La Gas Sales Piacenza si gioca la Challenge Cup in finale contro Cisterna

Venerdì 13 maggio alle ore 20:45 (in diretta su VolleyballWorld.TV e su Rai Sport) si gioca al PalabancaSport di Piacenza la Finale dei Playoff 5° posto tra Gas Sales Piacenza e Top Volley Cisterna. Una sfida che chiude la stagione di Superlega e che regalerà alla vincente il pass per la CEV Challenge Cup 2022/2023.

I biancorossi arrivano all’incontro con una striscia di 6 successi consecutivi; l’ultimo, in ordine di tempo, nella semifinale del 7 maggio contro Verona Volley (3-1). I laziali, invece, hanno conquistato l’accesso alla finale vincendo con lo stesso punteggio contro Vero Volley Monza al Palasport di Cisterna di Latina.

A presentare la sfida è Adis Lagumdzija, opposto Gas Sales Piacenza

“Stiamo giocando molto bene, ma manca ancora un tassello per chiudere la stagione in bellezza. Cisterna è un’ottima squadra, che come noi darà tutto per conquistare l’accesso alla prossima Challenge Cup. È l’ultima partita dell’anno e quindi ci aspettiamo un PalabancaSport pieno che possa sostenerci e trascinarci fino all’ultimo pallone”.

La prevendita dei biglietti per assistere alla partita prosegue presso i canali convenzionali (sportelli Gas Sales Energia e agenzie/filiali della Banca di Piacenza aperte al pubblico e sito Vivaticket) e presso le casse del PalabancaSport venerdì dalle 19.00. Costo del biglietto €.5,00 in tutti i settori e omaggio per U16; prelazione sul posto garantita agli abbonati fino al fischio d’inizio.

Arbitri: Brancati Rocco, Giardini Massimiliano (Prati Davide)

Video Check: Magnino Simone

Segnapunti: Cavalera Marta

Precedenti

(5 successi Gas Sales Bluenergy Piacenza, 3 successi Top Volley Cisterna)

Precedenti playoff quinto posto

2 (2 successi Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza)

Ex

Enrico Cester a Latina nel 2011/2012; Toncek Stern a Latina nel 2018/2019; Michele Baranowicz a Piacenza nel 2020/2021.