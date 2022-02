Superlega – Zlatanov fa il punto in casa Gas Sales Piacenza: “Il covid colpisce tutti. Obiettivo? Entrare in Europa”

Subito dopo la vittoria per 3-0 contro Padova e appena prima della trasferta in casa di Taranto, i microfoni di RadioSound hanno intercettato Hristo Zlatanov: il direttore generale della Gas Sales Piacenza. Ecco le sue parole.

L’intervista a Hristo Zlatanov, direttore generale della Gas Sales Piacenza

Nona giornata di ritorno per Gas Sales Piacenza che domenica 20 febbraio alle 15.30 incontra Gioiella Prisma Taranto nel 77° campionato di SuperLega (Diretta Volleyball World) per il secondo faccia a faccia tra le due squadre in SuperLega Credem Banca. Nel match di andata i biancorossi si erano imposti in casa. Il valore della posta in palio diventa sempre più importante.

La matricola pugliese è terzultima con una partita giocata in più rispetto a Vibo e deve assolutamente muovere la classifica con i punti di Sabbi, ex della gara, per non vanificare gli ottimi risultati ottenuti nel corso della stagione, ma al PalaMazzola si presenta una formazione solida e reduce da un 3-0 perentorio centrato al PalaBanca con Padova nel recupero infrasettimanale grazie ai punti di Rossard e alla prova di grande generosità di Russell. Il team di Bernardi è attualmente settimo, ma i margini per riportarsi a ridosso della quarta piazza ci sono tutti.

Precedenti

1 (1 successo Gas Sales Bluenergy Piacenza)

Ex

Giulio Sabbi a Piacenza nel 2018/19.