Perde il controllo del tagliaerba e viene travolto dal mezzo, grave uomo di 42 anni

Un grave infortunio è accaduto questa mattina in un’abitazione in località Monteventano, frazione di Piozzano. Un uomo di 42 anni stava tagliando l’erba in giardino quando, per motivi da chiarire, ha perso il controllo del tagliaerba.

Quest’ultimo, fuori controllo, ha travolto il 42enne che ha riportato numerosi tagli e lesioni. Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118 che hanno prestato le prime cure del caso all’uomo.

Considerate le lesioni riportate dal 42enne, i sanitari hanno richiesto l’intervento dell’eliambulanza che ha condotto il ferito al pronto soccorso dell’ospedale Maggiore di Parma.