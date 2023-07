Lavori in corso e modifiche alla viabilità tra via Verdi e via S. Franca

Per consentire i lavori di rifacimento delle reti del metano programmati da 2I Rete Gas in via Verdi, a partire da lunedì 17 luglio – con conclusione prevista entro il 15 settembre – sarà istituito il divieto di circolazione e il divieto di sosta permanente nel tratto compreso tra le intersezioni con vicolo San Martino e via Santa Franca. Nel restante tratto di via Verdi, da piazza Sant’Antonino a vicolo San Martino, i residenti, dimoranti, fruitori di posti auto privati e veicoli autorizzati al parcheggio per i concomitanti lavori in via Sant’Antonino potranno transitare in entrambi i sensi di marcia, così come i mezzi di soccorso. Lo stesso provvedimento varrà per il tratto di via Santa Franca compreso tra via San Siro e via Verdi, dove le categorie citate potranno circolare in entrambe le direzioni, mentre sarà in vigore senza eccezioni il divieto di sosta con rimozione forzata.

Contestualmente, nel tratto di via Santa Franca compreso tra il civico 18 e via San Siro verrà istituito un restringimento di carreggiata e il senso unico alternato, regolamentato dall’apposita segnaletica di cantiere.