Energia, Tagliaferri (FdI): “La Regione faccia di più per sostenere famiglie e imprese”

“Ho eguale rispetto sia per l’ambiente che per l’economia, credo che in questo momento straordinario si debbano mettere in campo azioni straordinarie per tentare di mitigare al massimo le ricadute della crisi energetica che stiamo vivendo”. Così Giancarlo Tagliaferri, consigliere regionale di Fratelli d’Italia, è intervenuto nel dibattito in Assemblea legislativa sul tema energia. “Questa Regione in particolare, non possiamo assistere senza fare nulla di fronte ad aziende che ci dicono apertamente come per loro sia meglio chiudere rispetto a produrre con questi costi aumentati. Analogamente sul versante delle famiglie, abbiamo l’obbligo di fare ogni cosa per abbassare il costo della bolletta energetica”, incalza Tagliaferri che invita “a sfruttare al massimo il potenziale energetico di cui disponiamo, dobbiamo entrare nell’ordine di idee di attuare ogni tipo di facilitazione per sbloccare le ancora numerose “pastoie” burocratiche che spesso sono ulteriori inciampi in questo momento così particolare e drammatico”.