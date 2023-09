Teatro Verdi di Fiorenzuola, al via l’8 ottobre la stagione 2023-2024 con “Attila”

Sarà una storica “prima”, nel programma della stagione 2023-2024, quella per il Teatro “Giuseppe Verdi” di Fiorenzuola d’Arda, che ospiterà infatti, domenica 8 ottobre dalle 20.45, la rappresentazione verdiana “Attila”: la stessa che l’8 ottobre del 1853, esattamente centosettanta anni prima, segnò l’inaugurazione del Teatro fiorenzuolano. Il concerto comprenderà le arie più famose dell’opera verdiana; appositamente ideato da Paolo Bosisio e diretto dalla pianista Angiolina Sensale, vedrà la presenza di quattro grandi cantanti internazionali nei ruoli di Attila (basso), Odabella (soprano), Foresto (tenore) e Ezio (baritono).

Teatro Verdi Fiorenzuola: stagione 2023-2024

La rappresentazione operistica, sostenuta dalla Banca di Piacenza, sarà ad ingresso libero e su prenotazione obbligatoria, e chiuderà un vero e proprio evento: l’”Attila” verrà infatti anticipato, alle 18, dalla presentazione ufficiale della stagione 2023-2024 del Teatro “Giuseppe Verdi”, mentre dalle 19.15, grazie alla presenza dell’azienda di ristorazione Troni’s Events, partner dell’iniziativa e dell’intera stagione teatrale, sarà allestito un apericena aperto al pubblico presente in Teatro. Nel corso della serata, il pubblico potrà inoltre visitare la mostra fotografica “Gli immortali”, allestita nell’area tra l’atrio e lo scalone di accesso al ridotto del Teatro, e in cui saranno presentati gli scatti più belli e suggestivi realizzati dal fotografo Pier Marra durante la scorsa stagione teatrale: la mostra sarà visitabile per tutto il mese di ottobre.

Per presentare l’evento, proprio nella magnifica cornice del Teatro fiorenzuolano, sono intervenuti Mino Manni, direttore artistico del “Verdi”; il Sindaco di Fiorenzuola d’Arda, Romeo Gandolfi; il Vicesindaco Paola Pizzelli; l’Assessore alla cultura, Massimiliano Morganti, ed il Responsabile del Settore cultura del Comune di Fiorenzuola d’Arda, Enrica Pagliari. Presenti anche gli Assessori Elena Grilli e Franco Brauner; il Presidente del Consiglio comunale di Fiorenzuola d’Arda, Federico Franchi; il Capogruppo di maggioranza del Comune di Fiorenzuola d’Arda, Martina Binelli; il fotografo Pier Marra e Marco Troni, in rappresentanza dell’azienda Troni’s Events.

L’OPERA “ATTILA”

L’opera “Attila” – presentata per la prima volta il 17 marzo 1846 alla “Fenice” di Venezia – venne composta da un giovane Giuseppe Verdi, su libretto di Temistocle Solera, sostituito in corso d’opera da Francesco Maria Piave. Il successo dell’”Attila” fu inizialmente modesto: l’opera ebbe quindi una stagione ricca di rappresentazioni negli

anni successivi, quelli della grande onda risorgimentale italiana, “scaldando” il pubblico che nell’opera leggeva un invito a ribellarsi alla dominazione straniera.

LA STAGIONE TEATRALE 2023-2024

“Ritorno a Itaca”, la stagione 2023-2024 del Teatro “Giuseppe Verdi” di Fiorenzuola d’Arda, vede la direzione artistica di Mino Manni; l’organizzazione dell’Amministrazione Comunale di Fiorenzuola d’Arda e il patrocinio della Regione Emilia-Romagna e della Fondazione Piacenza e Vigevano. È possibile prenotare la propria partecipazione alla rappresentazione di domenica 8 ottobre presso Inform’Art, l’ufficio del Teatro, aperto dal martedì al sabato dalle 10 alle 12.30, e dalle 19 nei giorni degli spettacoli; agli indirizzi mail teatroverdi@comune.fiorenzuola.pc.it o cultura@comune.fiorenzuola.pc.it, o al numero di telefono 0523-985253.



“Riteniamo giusto – ha esordito Mino Manni – inaugurare la stagione teatrale 2023- 2024 con l’opera che celebrò l’inaugurazione del Teatro, centosettanta anni fa: saremo onorati della presenza di Paolo Bosisio, autore di tantissime opere a livello internazionale, e che per questa occasione ha ideato un concerto cameristico con una sua narrazione interna, alla presenza di quattro cantanti internazionali, che canteranno le arie più famose dell’opera verdiana. “Attila” è un’opera riprodotta poche volte, a causa della sua complessità: noi ospiteremo un concerto ideato appositamente per Fiorenzuola d’Arda e per questa serata, solo il primo appuntamento di una stagione teatrale particolarmente ricca di eventi e per la quale abbiamo lavorato duramente con l’Assessore alla cultura, la Responsabile del Settore cultura e l’intera Amministrazione comunale”.

“Celebrare questo appuntamento rappresenta per l’Amministrazione una sfida prioritaria, sia per il suo alto valore simbolico, sia per la scelta artistica operata nel solco della tradizione verdiana”, ha proseguito l’Assessore alla cultura del Comune di Fiorenzuola d’Arda, Massimiliano Morganti.

“La proposta di una celebrazione per il 170° anniversario dell’inaugurazione del Teatro “Verdi” parte da lontano”, ha quindi spiegato il Sindaco di Fiorenzuola d’Arda, Romeo Gandolfi: “Dedicheremo questa giornata a Corrado Sforza Fogliani, storico patron della Banca di Piacenza recentemente scomparso, perché era forte in lui la volontà di sostenere questo evento di grande importanza per la nostra città, e ringraziamo nel contempo l’attuale dirigenza della Banca di Piacenza per aver mantenuto la volontà del compianto Corrado sostenendo questo concerto. L’”Attila” è un’opera poco conosciuta: approfitteremo di questa serata per farla conoscere al pubblico di Fiorenzuola d’Arda e del territorio”.

“Sarà una stagione teatrale ricca e variegata: speriamo di incontrare l’apprezzamento del pubblico”, sono state le parole di Enrica Pagliari. “Il tema della stagione, “Ritorno ad Itaca”, è particolarmente suggestivo: come le due stagioni precedenti, sono certa che anche questa si rivelerà un successo”, ha concluso il Vicesindaco Paola Pizzelli.

