Ottobre Rosa 2023 torna la prevenzione per il tumore al seno con Lilt Piacenza – AUDIO

Ottobre Rosa 2023, torna il mese della prevenzione per il tumore al seno, la campagna messa in campo dalla Lilt a Piacenza coinvolge la sede locale, gli ambulatori ospedalieri e quest’anno il Camper Lilt che con un ecografo a bordo raggiungerà le donne della provincia.

Ottobre rosa 2023 visite al centro salute donna

“Come ogni hanno le visite di prevenzione del tumore al seno vengono fatte presso il centro salute donna dell’ospedale di Piacenza – anticipa il Presidente della Lilt Piacenza Franco Pugliese – ed eventualmente anche presso altri ambulatore se vengono individuati, basterà comunque conttatare la sede di Piacenza della Lilt. Con la chiamata si potrà effettuare la prenotazione della visita di controllo e conoscere oltre al giorno e l’ora anche l’ambulatorio e il presidio con l’aiuto delle nostre volontarie”.

Audio intervista Presidente Lilt Piacenza Franco Pugliese

Ottobre Rosa 2023 torna il camper

“Lo scorso anno abbiamo sperimentato una infomazione itinerante – spiega Pugliese – lo abbiamo fatto con un camper che aveva uno scopo informativo, quest’anno abbiamo optato per la prevenzione di prossimità con la condivisione del centro salute donna e l‘azienda sanitaria, con il camper raggiungiamo le donne con la possibilità di fare a bordo un primo screening con un ecografo”.

“Questo per avvicinare – ancora Pugliese – quelle persone che per collocazione geografica e logistica faticano a raggiungere il centro salute donna. L’idea e di raggiunger quei centri della collina o della montagna in cui ci sono donne che hanno un’attività intensa e non riescono ad avere accesso a questo tipo di servizi. Se l’esperimento dovesse dare esito positivo l’anno prossimo lo ripeteremo in una scala più ampia”.

Saranno a disposizione medici specialisti per visite senologiche, gratuite per i soci Lilt. Poiché si è constatato che l’insorgenza del tumore si manifesta sempre più precocemente, ci sono casi anche sotto i 30 anni d’età, le visite sono aperte alle donne di qualsiasi età. Prima tappa Cortemaggiore in piazza Patrioti domenica 1 ottobre.

Ottobre Rosa modalità di accesso

“L’accesso avviene tramite una prenotazione che va fatta presso la sede della Lilt di Piacenza -racconta Franco Puglisi – le stesse saranno poi girate al centro salute donna che procederà alla distribuzione delle stesse. Saremo presenti oltre che a Piacenza anche a Bobbio, Bettola e a Pianello Valtidone”.

Infromazioni

Informazioni e prenotazioni presso la sede Lilt di Piacenza allo 0523.384706 nei giorni di martedì e giovedì dalle 15.30 alle 18.00 – Mercoledì dalle 10.00 alle 13.00.