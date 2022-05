Al Politeama una giornata dedicata alla scuola col progetto Tempo di Life Skills promosso dall’Ausl

Domani, 25 maggio, l’Azienda Usl di Piacenza promuove un evento a Piacenza dal titolo Ridisegniamo la scuola. Bambini, ragazzi e adulti condividono le loro utopie.

L’appuntamento è al cinema Politeama, in via San Siro 7 a Piacenza. Saranno coinvolti circa 700 studenti, insegnanti e genitori di tante scuole piacentine, nell’ambito del progetto Tempo di Life Skills.

L’obiettivo della giornata è quello di immaginare una scuola ideale e porre le basi per progettazioni future. Questa “sfida di pensiero” è affidata a studenti delle scuole primarie e secondarie e ai genitori, con l’aiuto di Luca Mori, docente di storia della filosofia all’Università di Pisa. Come dovrebbe essere una scuola in cui stare bene, imparare bene e socializzare bene, ossia una scuola in cui ci siano le migliori condizioni per sentirsi bene con se stessi e con gli altri? Le utopie saranno dibattute con i rappresentanti sanitari, scolastici e politici della provincia di Piacenza.

Si allega locandina. Per eventuali interviste al dr. Giorgio Chiaranda, responsabile del progetto, chiediamo ai colleghi di arrivare verso le 9. Il professionista, infatti, dovrà poi lasciare l’evento per altri impegni aziendali.