Tennis – Vittorino da Feltre, dal 30 agosto i campionati italiani Under 11

Per otto giorni Piacenza sarà la capitale italiana del tennis giovanile. Da venerdì 30 agosto a domenica 8 settembre, infatti, i campi in terra rossa della Vittorino da Feltre ospiteranno i Campionati italiani maschili di tennis della categoria Under 11, un evento agonistico di livello nazionale presentato questa mattina nel corso di una conferenza stampa svoltasi presso la sede della società di Via Del Pontiere.

Gianluigi Tedesco, Presidente della Società biancorossa

“Un evento che segna l’inizio del nuovo corso che da qualche settimana sta caratterizzando il settore tennis del nostro sodalizio, sotto la guida del Direttore tecnico Giuseppe Massola, che ringrazio, insieme al Consigliere delegato al tennis Cristiano Pernigotti, per l’impegno profuso per l’organizzazione di questo Campionato italiano che la Federtennis ha voluto concederci. Un grazia anche agli sponsor che ci accompagnano in questa avventura – Unipolsai Assipiacenza, Metronotte Piacenza, Angelo Sport, Gamma e Poliambulatorio Health – e ai soci che per qualche giorno dovranno accontentarsi di giocare su spazi ridotti”.

Un Campionato italiano giovanile di tennis che a Piacenza mancava da quasi un quarto di secolo, lacuna che è stata colmata grazie anche all’impegno della Federtennis provinciale.

Gianni Fulgosi, Delegato provinciale della Federtennis

“L’ultimo in ordine di tempo è stato il Campionato italiano femminile Under 14 nel 2001, anno in cui alla Vittorino abbiamo potuto ammirare anche una giovanissima Sara Errani. I contendenti saranno complessivamente centosedici, sessantotto si sfideranno tra venerdì e domenica nelle fasi eliminatorie da cui usciranno i sedici giocatori che andranno a completare il tabellone dei sessantaquattro giocatori che si sfideranno per il titolo tricolore”.

Tra questi ci saranno anche due promesse del tennis piacentino: Riccardo Sartori, talentuoso 3.3 del TC Borgotrebbia già qualificato nel tabellone dei sessantaquattro, e Riccardo Festoni, promettente 4.2 della Vittorino da Feltre che venerdì dovrà cercare di qualificarsi per accedere al tabellone finale.

Le parole di Massola

“Oltre alle gare singolari ci saranno anche quelle di doppio che, per regolamento, al terzo set si concluderanno con un super tiebreak. L’Under 11 è il primo campionato italiano giovanile, dal punto di vista dell’età dei giocatori, organizzato dalla Federtennis, e per questa occasione arriveranno a Piacenza le migliori giovani racchette provenienti da tutta Italia”.

Francesco Marazzi di Unipolsai Assipiacenza

“Il nostro marchio è affiancato a quello della Vittorino già da tantissimi anni, e siamo onorati di rinnovare il nostro impegno per un evento agonistico di livello nazionale dedicato alle giovani generazioni, un evento che contribuirà sicuramente a portare nuova linfa a questo sport anche sul nostro territorio”.

In occasione dei Campionati italiani Under 11 maschili di tennis l’accesso ai campi della Vittorino da Feltre sarà libero per il pubblico che vorrà assistere alle gare.