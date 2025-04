Il pescato di qualità al Mercato coperto di Campagna Amica: “Otto pesci su dieci arrivano dall’estero senza che il consumatore lo sappia” – AUDIO

Il pescato di qualità arriva al Mercato coperto di Campagna Amica. Aiutare i consumatori a riconoscere e quindi a portare in tavola il pesce fresco e locale. Nonostante l’Italia abbia 8mila chilometri di coste, c’è ancora scarsa consapevolezza sul valore del pescato a miglio zero.

E proprio per divulgarne le caratteristiche, Coldiretti Pesca ha ideato l’iniziativa “Pesca Amica” con un format che parte dall’educazione alimentare dei bambini con i giochi marinari fino a coinvolgere gli adulti con degustazioni e showcooking. In Emilia Romagna il format fa tappa a Piacenza nella giornata di sabato 5 aprile.

L’iniziativa “Pesca Amica”

L’iniziativa si svolge al Mercato Coperto di Campagna Amica di via Farnesiana,17: durante la mattinata ampio spazio alla didattica con i bambini della primaria, grazie alla ruota della stagionalità del pesce e ai giochi marinari, ma anche i percorsi per gli adulti, con i tutor della pesca per svelare i segreti del pescato di stagione, garanzia di qualità e freschezza e i prodotti tipici della pesca e dell’acquacoltura, con tutto il loro valore aggiunto.

L’iniziativa “Pesca Amica” rientra nell’ambito dei progetti finanziati dal FEAMPA 2021/2027. L’obiettivo dunque è quello di valorizzare i prodotti ittici locali e stagionali: a tale scopo si inserisce anche l’evento serale, sempre al Mercato Coperto, riservato alle autorità del territorio, alle quali verranno illustrate le qualità organolettiche del pescato dei nostri mari e i trucchi per riconoscerlo.

Otto pesci su dieci dall’estero

“Il 2024 ha fatto segnare il record storico per gli arrivi di pesce straniero, ben 1,1 miliardi di chili, vale a dire che quasi 8 pesci su 10 che arrivano sulle tavole sono stranieri spesso senza che i consumatori lo sappiano, soprattutto a causa di un’etichettatura ancora poco chiara, ma anche per la mancanza dell’obbligo dell’indicazione di origine sui piatti consumati al ristorante che consente di spacciare per nostrani prodotti provenienti dall’estero”, ha denunciato Daniela Borriello, responsabile nazionale di Coldiretti Pesca.

“Il settore della pesca è una risorsa importante del Made in Italy, che anche al Mercato Coperto di Campagna Amica di Piacenza abbiamo sempre valorizzato e iniziative come Pesca Amica sono un aiuto fondamentale per i consumatori” ha commentato Roberto Gallizioli, direttore di Coldiretti Piacenza.

I SEGRETI PER SCEGLIERE IL PESCE FRESCO

Acquistarlo, laddove possibile, direttamente dal produttore che garantisce la freschezza del pescato. Verificare sul bancone l’etichetta, che per legge deve prevedere la zona di pesca. Verificare che la carne abbia una consistenza soda ed elastica, che le branchie abbiano un colore rosso o rosato e siano umide e gli occhi non siano secchi o opachi, mentre l’odore non deve essere forte e sgradevole. Per molluschi e mitili, è essenziale che il guscio sia chiuso. Per i gamberi verificare che non abbiano la testa annerita. Meglio non scegliere i pesci già mutilati della testa e delle pinne.