Ennesima lite tra vicini a causa dei cani, lui si presenta con una tanica di candeggina: arrestato

Non sopporta i cani dei vicini e il loro abbaiare. I proprietari lo vedono avvicinarsi al cancello della loro abitazione tenendo in mano una tanica di candeggina. I fatti sono accaduti nei pressi di Bobbio. Tra l’uomo e i suoi vicini di casa la tensione era già altissima da tempo.

Al centro delle liti, come detto, i cani e il loro abbaiare. Esasperato dalla presenza degli animali, l’uomo, 60 anni, avrebbe iniziato a rendere la vita difficile ai propri vicini, non solo protestando sistematicamente ma anche compiendo di quando in quando piccoli dispetti.

Non a caso, alcune settimane fa, la famiglia proprietaria dei cani aveva denunciato l’uomo per stalking. Il processo è tuttora in corso, ma dopo la denuncia le forze dell’ordine avevano sottoposto il 60enne a divieto di avvicinamento ai proprietari dei cani.

Ebbene l’altra sera, il 60enne si sarebbe avvicinato minacciosamente alla proprietà dei vicini, e in particolare ai cani, tenendo in mando una tanica di candeggina. I padroni degli animali lo hanno notato e lo hanno bloccato chiamando i carabinieri. A causa di questo gesto, i militari hanno condotto l’uomo in carcere per non aver rispettato il divieto di avvicinamento.