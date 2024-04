Tennistavolo – La Teco vince il Torneo Open. Trecento pongisti a Cortemaggiore

Andrea Lombardi (Villa Romanò) si aggiudica il Trofeo Mete, Tennistavolo Cortemaggiore vince la classifica società. Sono i verdetti del Torneo Open Nazionale di Tennistavolo che si è tenuto nel weekend di Pasqua nella città magiostrina, organizzato dalla Teco e valido per le classifiche individuali. Oltre 300 pongisti si sono sfidati, provenienti da 11 regioni italiane, e in gara in sei categorie. Settantasette le società presenti. A premiare i vincitori il presidente della Federazione italiana tennistavolo (Fitet) Emilia-Romagna William Santini.

I risultati

OVER 2000 MASCHILE / 4^ CATEGORIA FEMMINILE

1° Roman Tregambe (Marco Polo – Brescia)

2° Francesco Conti (Zaist – Cremona)

3° Roberto Gadaleta (Binasco – Milano)

3° Dario Rinaldi (Gallarate – Varese)

OVER 1000 MASCHILE / 3^-4^ CATEGORIA FEMMINILE

1° Alberto Guarnerio (Saronno – Varese)

2° Ilyass El Aazri (Teco – Tennistavolo Cortemaggiore)

3° Mohammed El Aazri (Teco – Tennistavolo Cortemaggiore)

3° Roberto Martinelli (Marco Polo – Brescia)

OVER 5000 MASCHILE / 5^ CATEGORIA FEMMINILE

1 Federico Vacca (Teco – Cortemaggiore)

2 Andrea Ferrari (Marco Polo – Brescia)

3 Attilio Rabboni (Ripalta Cremasca – Cremona)

3 Davide Sbaraglia (Lugo – Ravenna)

OVER 4000 MASCHILE / 5^-4^ CATEGORIA FEMMINILE

1° Andrea Bardella (La Spezia)

2° Matteo Pezzatini (Viareggio – Lucca)

3° Alan Rossoni (Stezzano – Bergamo)

3° Giancarlo Benin (Gallarate – Varese)

OVER 200/ 999 MASCHILE / 2^ CATEGORIA FEMMINILE

1 Roberto Armezzani (Villa Romanò – Como)

2 Mattia Michelon (Besenello – Trento)

3 Andrea Ferrari (Regaldi – Novara)

3 Mattia Cuolovaris (Villa Romanò – Como)

OVER 1-3999 MASCHILE – 1^-2^-3^ CATEGORIA FEMMINILE

1 Andrea Lombardi (Villa Romanò – Como)

2 Stefano Moras (Marco Polo – Brescia)

3 Simone Cagna (Biella)

3 Vincenzo Carmona (Biella)

CLASSIFICA SOCIETÀ (primi 15 posti)

1° Teco (Tennistavolo Cortemaggiore)

2° Marco Polo (Brescia)

3° Saronno (Varese)

4° Villa Romanò (Como)

5° Lugo (Ravenna)

6° Biella

7° Zaist (Cremona)

8° La Spezia

9° Gallarate (Varese)

10° Besenello (Trento)

11° Milano Academy

12° Vigevano (Pavia)

13° Regaldi (Novara)

14° Viareggio (Lucca)

15° Cascina (Lucca)