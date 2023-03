Tennistavolo – Teco Fumara a Busnago per festeggiare la B

Dopo un campionato che l’ha vista dominare incontrastata, sabato a Busnago la Teco Fumara potrebbe festeggiare anticipatamente la promozione in serie B. Una squadra fin dall’inizio costruita per tentare il salto di categoria e riportare, dopo varie sfortune e vicissitudini, i colori biancorossi in una categoria più consona al suo livello. Teco in scena col capitano Simone Dernini, affiancato da Stefano Bornia, la scommessa italoargentina Nicolas Heis e il giovane Dylan Baroni.

Classifica

L’unica squadra che potrebbe contrastare il cammino del team di Cortemaggiore è il San Polo di Torrile, che rincorre a soli due punti di svantaggio. I “cugini” parmensi si sono mantenuti in scia, mentre invece Brescia e Coccaglio si sono persi per strada. Con entrambi gli scontri diretti a favore della Teco, una vittoria darà ai ragazzi di Cortemaggiore la matematica certezza di un posto nella serie B della prossima stagione.

L’avversario

Attenzione al Busnago, squadra che annovera fra i suoi componenti pongisti di valore come Emanuele Leto, ex seconda categoria che vanta presenze in A2, ma anche il terza categoria Alessandro Arlati. Abbordabili, sulla carta, Simone Collecchia e Alessandro Fornara.