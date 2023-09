Un fine settimana dedicato al benessere del cuore: screening gratuiti e oltre 200 bambini per insegnare l’uso del defibrillatore – AUDIO

Torna a Piacenza domenica 1 ottobre la manifestazione Tieni in forma il tuo cuore, il progetto per la prevenzione del rischio cardiovascolare rivolto ai cittadini organizzato dalla Regione Emilia-Romagna in collaborazione con le Aziende sanitarie e le amministrazioni comunali delle principali città del territorio.

La campagna è partita da Ferrara e si concluderà a Ravenna dopo aver fatto tappa a Cesena, Forlì, Modena, Bologna, Parma, Imola, Reggio Emilia e Rimini.

Domenica 1 ottobre è il turno di Piacenza, dalle 10 alle 18, nella sempre piacevole cornice del Pubblico Passeggio, che ben si presta a queste iniziative.

IL WEEK END DEL CUORE

Quello che si prepara sarà un vero e proprio fine settimana dedicato al cura del cuore. Tante le iniziative che costelleranno il week-end e che coinvolgeranno piccoli e grandi.

– Venerdì 29 settembre, in occasione della Giornata mondiale del cuore, piazza Cavalli ospita dalle 10 una serie di iniziative di sensibilizzazione nelle scuole e dimostrazione con gli studenti sull’utilizzo del defibrillatore con la partecipazione delle Forze dell’ordine, Anpas, Cri e Misericordia. Saranno collocati punti informativi per la prevenzione cardiovascolare, per utilizzo del Dae #FacileDae e per la promozione dell’App regionale DaeResponder

In contemporanea, nella mattinata: #Progetto Vita Ragazzi: la prevenzione parte dalle scuole. In molti istituti piacentini dove è attivo il percorso del Progetto Vita Ragazzi, gli insegnanti autonomi nel progetto, promuoveranno laboratori per il soccorso alla vittima colpita da arresto cardiaco con Dae. Saranno coinvolto: liceo Gioia; liceo Colombini; istituto Casali, istituto Romagnosi; Itis Marconi; polo Volta Castel San Giovanni; istituto San Benedetto; Anna Frank, Mazzini; Nicolini; Giordani , Alberoni, istituto comprensivo ValNure; Italo Calvino, San Lazzaro, Sant’Antonio, Taverna, Dante Carducci.

Le iniziative sono sostenute dagli Uffici Regionali e Territoriali scolastici .

– Venerdì 29 settembre alle 15 negli impianti sportivi del Piacenza calcio, Gotico Garibaldina e volley Gas Sales, dirigenti, allenatori e giocatori proporranno ai bambini, ragazzi della scuola calcio/volley laboratori di esercitazione all’uso del Dae, contribuendo alla crescita della cultura della cardioprotezione

– Venerdì 29 settembre alle 17 a Palazzo Gotico si svolgerà il Memorial Saltarelli, con la premiazione di volontari e degli equipaggi che hanno salvato persone colpite da arresto cardiaco con il defibrillatore e il 118.

Dieci Dae in dono

In questa occasione saranno donati 10 Dae alle comunità di piccoli paesi dei comuni della provincia di Piacenza grazie ai fondi raccolti dalle iniziative di beneficenza organizzate all’impianto sportivo Nino Bixio in occasione dei 140 anni della società Canottieri Nino Bixio, da Editoriale Libertà, e in occasione dei 25 anni di Progetto Vita. Altri DAE saranno donati alle Forze dell’Ordine già partecipi nella rete del soccorso Codice Blu.

Sarà anche presentata la realizzazione del progetto di dotazione di cartellonistica direzionale e indicativa Dae, per tutti i defibrillatri presenti nel comune di Piacenza. Il progetto è stato realizzato grazie ai fondi raccolti dall’iniziativa “100% Progetto Vita” durante l’ultima edizione dell’Half Marathon piacentina .

– Sabato 30 settembre nelle sedi di Anpas provinciale sono programmate lezioni per imparare a usare il defibrillatore con FacileDae

– Domenica 1 ottobre dalle 10 alle 18: giornata di prevenzione delle malattie cardiovascolari con i professionisti Ausl sul Pubblico passeggio, affiancati dai volontari di Progetto Vita.

UN’OCCASIONE IMPORTANTE PER UNA STIMA PERSONALIZZATA DEL RISCHIO CARDIOVASCOLARE

Il fulcro della manifestazione di domenica 1 ottobre è la Clinica mobile attrezzata come ambulatorio che accoglie i cittadini che vogliono fare una stima del proprio rischio cardiovascolare. Nella seconda edizione dell’iniziativa, lo scorso anno, erano state più di duecento persone che avevano aderito allo screening gratuito.

Le attività di consulenza sono garantite dai professionisti dei reparti di Cardiologia diretti da Daniela Aschieri e Guido Rusticali.

La scheda del rischio viene completata dal personale sanitario determinando:

– l’assetto lipidico con un semplice prelievo di una goccia di sangue capillare. È importante presentarsi a digiuno per la misurazione della glicemia.

– la rilevazione dei principali parametri vitali (pressione arteriosa, peso, indice di massa corporea BMI e girovita)

– lo screening della fibrillazione atriale asintomatica.

I cittadini possono contribuire alla valutazione portando con sé i risultati degli ultimi esami ematici. Dopo la valutazione del livello di rischio cardiovascolare sarà fatta una consulenza finale personalizzata da parte degli specialisti e del personale infermieristico di Cardiologia.

LA PREVENZIONE È UN’ARMA ESSENZIALE: LE PATOLOGIE CARDIACHE SONO ANCORA LA PRINCIPALE CAUSA DI MORTE IN ITALIA

In Europa, nonostante si stia assistendo negli ultimi due decenni a un progressivo calo di mortalità da malattie cardiovascolari, sono oltre 4 milioni le persone che ogni anno perdono la vita, delle quali circa un milione prematuramente, cioè prima dei 75 anni.

Le malattie cardiovascolari rappresentano ancora la principale causa di morte nel nostro Paese, in particolare muoiono più di 230 mila persone all’anno tra ischemie, infarti, malattie del cuore e cerebrovascolari.

Sono responsabili del 35,8% di tutti i decessi (32,5% nei maschi e 38,8% nelle femmine). In particolare, secondo i dati Istat 2017, la cardiopatia ischemica è responsabile del 10,4% di tutte le morti (11,3% nei maschi e 9,6% nelle femmine), mentre gli accidenti cerebrovascolari del 9,2% (7,6% nei maschi e 10,7% nelle femmine).

PIACENZA: UNA PROVINCIA SEMPRE MOLTO ATTENTA ALLA PREVENZIONE E ALLA CURA DEL CUORE

La nostra Cardiologia da anni si interessa di prevenzione dell’arresto cardiaco e dello scompenso cardiaco.

Da oltre 20 anni sul nostro territorio sono state promosse giornate di prevenzione per il controllo dei fattori di rischio che hanno coinvolto migliaia di cittadini.

I professionisti del reparto, in stretta sinergia con l’associazione Progetto Vita, hanno lavorato per rendere Piacenza la città più cardioprotetta d’Europa: con quasi 1230 defibrillatori presenti sul territorio e 80 mila cittadini formati all’uso del dispositivo, sono state salvate 140 persone colpite da arresto cardiaco

Le attività di sensibilizzazione coinvolgono fattivamente da sempre anche le scuole, perché la consapevolezza dei rischi e dell’importanza dei corretti stili di vita diventi patrimonio delle nuove generazioni e li possa accompagnare nel loro percorso per diventare i cittadini del domani.

La nuova sfida che il reparto di Cardiologia si è posto riguarda lo sviluppo e il potenziamento della Telemedicina. Nel 2023 è stato attivato un nuovo ambulatorio con due postazioni di televisiva per il controllo dei fattori di rischio; i sanitari potranno monitorare da remoto, senza spostare la persona, soprattutto i pazienti che hanno già avuto un problema cardiologico.

PROMOZIONE DELLA SALUTE: COLLOQUI MOTIVAZIONALI PER FAVORIRE IL CAMBIAMENTO DELLO STILE DI VITA

Anche quest’anno la manifestazione si arricchisce grazie alla presenza dei sanitari che si occupano di promozione della salute. Assistenti sanitari, medici ed educatori saranno a disposizione dei cittadini per colloqui sui corretti stili di vita e sulla propensione al cambiamento.

– Saranno presenti due postazioni per fornire consigli sui sani stili di vita attraverso una specifica tecnica di colloquio motivazione per favorire il cambiamento dello stile di vita. Gli operatori dell’Ausl di Piacenza stanno partecipando a un progetto nazionale di sviluppo di questa pratica nelle Case della comunità.

Per coloro che sono motivati, possono essere proposti due diversi momenti di approfondimento:

– Test del cammino per monitorare il battito del durante una breve attività fisica. L’attività è svolta dal personale sanitario della Medicina dello sport

– Consulenza sulla corretta alimentazione a cura di Dietiste, medici di Diabetologia e dell’ambulatorio Disturbi del comportamento alimentare

FACILE DAE e APP RESPONDER

Anche i professionisti del 118 e i volontari di Progetto Vita saranno in prima linea per sensibilizzare la cittadinanza sul progetto Facile Dae. Nello stand informativo dedicato all’illustrazione pratica delle manovre salvavita è prevista la dimostrazione dell’uso del defibrillatore che, in sole 3 mosse, se utilizzato entro i primi 2 minuti dall’evento, triplica la possibilità di sopravvivenza di chi è colpito da infarto. Sarà anche l’occasione per promuovere la app DAE RespondER, l’applicazione della Regione Emilia Romagna che permette a tutti i cittadini di contribuire a salvare una vita nel caso di arresto cardiaco.