Tiro alla Fune – Al Polisportivo di Piacenza una tappa del campionato italiano – FOTO

E’ ripartito da Piacenza il Campionato italiano indoor di tiro alla fune. Domenica 5 novembre il Polisportivo Franzanti di largo Anguissola ha accolto diverse squadre, provenienti da tutta Italia, per una competizione tornata ad aprire le porte anche al pubblico dopo le restrizioni imposte dal Covid. Il Campionato italiano, promosso dalla Figest, la Federazione Italiana Giochi e Sport Tradizionali, per l’edizione 2023 si fa poi itinerante e, dopo Piacenza che ha segnato l’apertura dei giochi, farà tappa in altre importanti realtà d’Italia.

Quattro le categorie in gara: la 600 e la 680 kg oltre alle categorie promozionali della 440 Mix e 260 kg femminile. All’inaugurazione della giornata hanno partecipato, tra gli altri, l’assessore comunale allo Sport Mario Dadati e il delegato provinciale Coni Robert Gionelli.

Tiro alla fune, PalaFranzanti

