Top10 – I Lyons devono battere Valorugby e le assenze, Garcia: “Periodo difficile, ma l’atteggiamento è giusto”

Dopo quasi due mesi Sitav Rugby Lyons prova a tornare in campo con l’intenzione di riprendere da dove aveva lasciato il proprio cammino in Peroni TOP10. Nell’ultima partita ufficiale disputata i Leoni avevano superato il Calvisano al termine di una dura battaglia, proiettandosi addirittura in zona playoff. Ora, dopo due sfide di Coppa Italia annullate a causa di positività nel gruppo squadra, i Leoni si trovano davanti al duro ostacolo del Valorugby Emilia secondo in classifica.

Sotto le luci del “Mirabello” di Reggio Emilia, alle ore 19,40 di venerdì sera, gli uomini di Garcia cercheranno di lanciare il cuore oltre l’ostacolo e sfidare i Diavoli reggiani, già affrontati in due occasioni in questa stagione. Nella sfida di andata i Lyons destarono un ottima impressione, portando a casa un punto di bonus difensivo.

Lo spirito battagliero sicuramente non manca agli uomini di Gonzalo Garcia, che hanno più volte dimostrato di avere la mentalità per compiere imprese insperate come nelle vittorie su Calvisano e Rovigo. Per impensierire il Valorugby Emilia i bianconeri dovranno dare fondo alle proprie risorse.

“Stiamo passando un periodo molto difficile. Non ci era mai capitato di dover chiedere un rinvio per positività in squadra, e quando sembrava che stessimo uscendo dal periodo più difficile il COVID ci ha colpito di nuovo. Venerdì sera dovremo fare a meno di giocatori importanti come Ledesma, Portillo e Janse van Rensburg, che sono in quarantena. Queste difficoltà hanno inficiato sulla qualità del lavoro sul campo. Ma sono comunque soddisfatto perché i ragazzi hanno dimostrato di avere voglia e determinazione, dando il massimo in ogni allenamento nonostante le difficoltà.

Questo è l’atteggiamento giusto che dobbiamo portare in campo per proseguire al meglio la nostra stagione. A partire dalla sfida di venerdì in cui l’obiettivo è di riprendere ritmo partita. Dopo quasi due mesi senza scendere in campo ci vorrà del tempo, ma vogliamo migliorare il nostro stato di forma in vista della seconda parte di campionato.”