Top10 – Sabato si gioca Rugby Lyons-Lazio: l’ultima casalinga per i bianconeri di Garcia

Ultima partita in casa dell’anno per i Rugby Lyons, che sabato alle ore 14.30 vorranno regalare un’altra gioia ai loro tifosi dopo un’annata che li ha visti esultare già in sei occasioni. L’avversario di giornata è insidioso e determinato. La Lazio Rugby è aritmeticamente retrocessa, ma gli uomini di De Angelis vorranno in tutti modi evitare l’onta di concludere la stagione senza vittorie, e la trasferta piacentina è la penultima occasione a disposizione.

La difficile e sfortunata stagione della Lazio si concluderà con una retrocessione evitata per diversi anni, inappellabile e purtroppo giusta per i valori espressi in campo. Le zero vittorie all’attivo pesano come un macigno sul piazzamento finale dei biancocelesti, che sono solo alla ricerca della prima vittoria per rendere meno amara questa stagione e mostrare la via da cui ripartire l’anno prossimo.

Due sconfitte consecutive

I Lyons sono reduci da due pesanti sconfitte nei due derby contro Colorno e Valorugby, affrontate in piena emergenza di rosa ma che hanno evidenziato una situazione non ottimale a livello di concentrazione e motivazione all’interno del gruppo, come mostrato con i quattro cartellini gialli rimediati nel secondo tempo a Colorno. La settimana di riposo seguita a queste due brutte battute d’arresto ha sicuramente permesso agli uomini di Garcia e Orlandi di ritrovare unità di gruppo e motivazioni per chiudere al meglio la propria annata.

Ci ha raccontato l’approccio alla partita Miralem Lekic

“In queste due settimane ci siamo allenati molto bene, e il morale del gruppo è alto perché siamo consapevoli delle nostre capacità mostrate nella prima parte di campionato. Di fronte avremo una squadra che si giocherà il tutto per tutto per ottenere la prima vittoria stagionale, ma anche noi abbiamo grosse motivazioni per fare bene. Giocheremo davanti al nostro pubblico, che è stato un fattore importante per i nostri successi e a cui vogliamo regalare un’altra giornata speciale, perché se lo merita tantissimo.”

Appuntamento per le ore 14.30 di sabato 9 aprile per questa sfida che si preannuncia aperta e divertente. La partita sarà trasmessa in diretta streaming sulla piattaforma di Eleven Sports.

Sitav Rugby Lyons: Biffi; Cuminetti, Paz, Conti, Bruno (cap); Ledesma, Via A; Portillo, Cissè, Petillo; Janse van Rensburg, Lekic; Salerno, Rollero, Acosta. A disp: Cocchiaro, Minervino, Aloè, Cemicetti, Moretto, Bance, Fontana, Via G

Gli appuntamenti del settore giovanile Rugby Lyons

Partita decisiva per la Squadra Cadetta, che ospita al Campo “Savoia” il CUS Ferrara capolista nel Girone Promozione. I ragazzi di Davide Baracchi sono a solo un punto di distanza dal CUS Ferrara, e hanno la grandissima occasione di ribaltare la classifica. Ai giovani leoni serve tutto il nostro sostegno: calcio d’inizio alle ore 15.30 di domenica.

Derby casalingo per l’Under 19 di Bergamaschi e Paoletti, che alle 13.30 di domenica ospitano al “Beltrametti 2” il Rugby Colorno, capolista nel Girone Elite. Sfida difficile per i giovani leoni, che cercheranno di rendere la vita difficile a una squadra forte e preparata come il Colorno.

Appuntamento prestigioso per la nostra Under 13, che parteciperà alla prima edizione del Challenge Internazionale “Massimo Cuttita” presso la Cittadella del Rugby di Parma. Il torneo si svolgerà su due giorni, e sarà una bellissima occasione per divertirsi e confrontarsi con altre squadre per i nostri ragazzi.

Infine, tornano a scendere in campo anche i Leoncini del Settore Propaganda, che prenderanno parte alla Festa Del Rugby organizzata dal Rugby Parma.