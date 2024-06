Tour de France, chiusura della via Emilia Pavese a Rottofreno lunedì mattina

In data 1 luglio 2024 la Strada Statale n. 10 – Via Emilia, sarà interessata dal transito della competizione ciclistica internazionale “Tour de France 2024 ”, per la tappa con partenza dalla città di Piacenza fino a Torino.

Gli atleti entreranno nel territorio comunale di Rottofreno, provenendo dalla città di Piacenza, attorno alle 11:35 e proseguiranno in direzione Castel San Giovanni.

Trattandosi di una manifestazione a carattere competitivo, la Prefettura di Piacenza disporrà la chiusura della Strada Statale n. 10 – Via Emilia, indicativamente dalle ore 08:15 e sino al termine della competizione professionistica.

L’arteria stradale, quindi, non risulterà percorribile in nessuno dei due sensi di marcia dalle 08:15 alle 12:15 circa, con conseguente inaccessibilità di tutte le aree che non abbiano altre possibilità di ingresso.

Pertanto, per raggiungere la città di Piacenza, l’unica possibilità è quella di utilizzare il ponte Paladini mentre, per raggiungere Castel San Giovanni, l’unico percorso disponibile è quello di lungo la Strada Provinciale n. 11 in direzione Borgonovo Val Tidone.

Per informazioni più dettagliate:

Polizia Locale – Unione dei Comuni Bassa Val Trebbia e Val Luretta: 0523.952307

Settore Commercio e Sviluppo Economico – Comune di Rottofreno: 0523.780352