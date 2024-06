Auser e servizio scolastico, incontro di Forza Italia aperto a volontari e genitori

“In questi giorni le famiglie stanno ricevendo dalle scuole comunicazioni generiche sulle modalità di erogazione di questi servizi di accoglienza pre-scuola e di prolungamento dopo scuola che sono fondamentali nella gestione quotidiana dei figli, specialmente in un mondo in cui si va in pensione sempre più tardi e nel quale ormai entrambi i genitori devono lavorare per sostenere la famiglia”. Così Forza Italia in una nota. Forza Italia, per chiarire la vicenda, ha organizzato un incontro alla Casa delle Associazioni in via Musso mercoledì 26 Giugno alle ore 18. Incontro dal titolo “Pre e Dopo-Scuola a Piacenza – Diamo voce a Volontari Auser e Genitori”.

La nota di Forza Italia

Questi servizi fino ad oggi sono stati garantiti dai volontari Auser, per lo più pensionati, che a fronte di un rimborso spese mensile modico, ma comunque utile in tanti casi ad integrare una pensione non certo dorata, prestavano un servizio importante.

Il Comune di Piacenza nelle scorse settimane ha fatto sapere che questa modalità dal prossimo anno subirà importanti cambiamenti e dalle prime comunicazioni ufficiali che stanno arrivando dalle scuole ci sembra di capire che il servizio pre-scuola verrà erogato in forma mista con educatori professionali e volontari, mentre permangono grossi dubbi sul dopo scuola, che pare non venga attivato, almeno non in tutti i plessi.

Le domande sorgono anche rispetto alla spesa complessiva del servizio, per capire se e come aumenterà. Il dato certo per ora è che una parte, almeno, dovrà essere coperta dalle famiglie e questo è sicuramente peggiorativo. Ci pare inoltre che non ci sia stata un’adeguata condivisione né tanto meno chiarezza da parte del Comune in queste scelte.

Abbiamo perciò promosso un momento di ascolto delle parti maggiormente interessate da queste decisioni calate dall’alto, ovvero i pensionati volontari ed i genitori, per capire concretamente quali possono essere gli impatti su di loro e valutare proposte ed azioni da mettere in atto nei confronti del Comune.

Marcello Minari – Segretario Provinciale Forza Italia

Isabella Martini – Coordinatrice Azzurro Donna Piacenza

Paola Pizzelli – Coordinatrice Seniores Forza Italia

Filiberto Putzu – Consigliere Comunale Liberali Piacentini

Avv. Antonino Coppolino – Pres. ASS. Liberali Piacentini