Si allontana da casa sparendo nel nulla, 91enne trovato senza vita in un campo

Si era allontanato da casa facendo perdere le proprie tracce, ritrovato senza vita. Parliamo di un uomo di 91 anni residente nel comune di Gazzola. L’anziano era uscito di casa intorno alle 16 di ieri pomeriggio, senza dire nulla a nessuno.

Non vedendolo più in casa i familiari hanno allertato i carabinieri. Sono scattate le ricerche ma poco prima delle 20, nella zona di Travo, in un campo in località Costa Paoli alcuni passanti hanno trovato il corpo senza vita dell’uomo. Decesso riconducibile a cause naturali.